- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
111
盈利交易:
91 (81.98%)
亏损交易:
20 (18.02%)
最好交易:
244.17 USD
最差交易:
-266.13 USD
毛利:
1 255.02 USD (24 809 pips)
毛利亏损:
-1 045.30 USD (13 386 pips)
最大连续赢利:
24 (199.47 USD)
最大连续盈利:
388.64 USD (8)
夏普比率:
0.08
交易活动:
4.72%
最大入金加载:
5.38%
最近交易:
9 几天前
每周交易:
1
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.33
长期交易:
69 (62.16%)
短期交易:
42 (37.84%)
利润因子:
1.20
预期回报:
1.89 USD
平均利润:
13.79 USD
平均损失:
-52.27 USD
最大连续失误:
2 (-340.45 USD)
最大连续亏损:
-340.45 USD (2)
每月增长:
-21.40%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
16.37 USD
最大值:
641.88 USD (34.31%)
相对跌幅:
结余:
34.15% (641.32 USD)
净值:
14.53% (227.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|111
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|210
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +244.17 USD
最差交易: -266 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +199.47 USD
最大连续亏损: -340.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FxPro-MT5 Live02 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Intraday trading
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
20%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
17
100%
111
81%
5%
1.20
1.89
USD
USD
34%
1:500