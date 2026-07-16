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Сигналы / MetaTrader 5 / Beriv Consulting
Christian Miccolis

Beriv Consulting

Christian Miccolis
Christian Miccolis

Christian Miccolis

0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
BCMMarkets-Server
1:500
Как подписаться?
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
804
Прибыльных трейдов:
654 (81.34%)
Убыточных трейдов:
150 (18.66%)
Лучший трейд:
1 273.68 EUR
Худший трейд:
-899.93 EUR
Общая прибыль:
13 605.13 EUR (117 161 pips)
Общий убыток:
-6 960.09 EUR (93 093 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (1 442.54 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 442.54 EUR (24)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
83.63%
Макс. загрузка депозита:
2.63%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.40
Длинных трейдов:
461 (57.34%)
Коротких трейдов:
343 (42.66%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
8.26 EUR
Средняя прибыль:
20.80 EUR
Средний убыток:
-46.40 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-222.35 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 038.65 EUR (3)
Прирост в месяц:
3.16%
Годовой прогноз:
38.39%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
839.40 EUR
Максимальная:
1 038.65 EUR (2.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.95% (1 038.65 EUR)
По эквити:
2.54% (1 041.67 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 753
AUDCAD 41
EURUSD 6
USDJPY 3
AUDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7.1K
AUDCAD 793
EURUSD 422
USDJPY -536
AUDUSD -158
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 23K
AUDCAD 2.2K
EURUSD 149
USDJPY -1.5K
AUDUSD -163
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 273.68 EUR
Худший трейд: -900 EUR
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 442.54 EUR
Макс. убыток в серии: -222.35 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCMMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
5.00 × 1
VantageInternational-Live 6
19.29 × 14
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This account utilizes Expert Advisors developed by us and operates on the XAUUSD and AUDCAD pairs. The equity stop is set at 10%.
Нет отзывов
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Beriv Consulting
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
42K
EUR
43
98%
804
81%
84%
1.95
8.26
EUR
3%
1:500
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