- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
804
Прибыльных трейдов:
654 (81.34%)
Убыточных трейдов:
150 (18.66%)
Лучший трейд:
1 273.68 EUR
Худший трейд:
-899.93 EUR
Общая прибыль:
13 605.13 EUR (117 161 pips)
Общий убыток:
-6 960.09 EUR (93 093 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (1 442.54 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 442.54 EUR (24)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
83.63%
Макс. загрузка депозита:
2.63%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
6.40
Длинных трейдов:
461 (57.34%)
Коротких трейдов:
343 (42.66%)
Профит фактор:
1.95
Мат. ожидание:
8.26 EUR
Средняя прибыль:
20.80 EUR
Средний убыток:
-46.40 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-222.35 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 038.65 EUR (3)
Прирост в месяц:
3.16%
Годовой прогноз:
38.39%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
839.40 EUR
Максимальная:
1 038.65 EUR (2.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.95% (1 038.65 EUR)
По эквити:
2.54% (1 041.67 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|753
|AUDCAD
|41
|EURUSD
|6
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7.1K
|AUDCAD
|793
|EURUSD
|422
|USDJPY
|-536
|AUDUSD
|-158
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|23K
|AUDCAD
|2.2K
|EURUSD
|149
|USDJPY
|-1.5K
|AUDUSD
|-163
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 273.68 EUR
Худший трейд: -900 EUR
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +1 442.54 EUR
Макс. убыток в серии: -222.35 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BCMMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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TickmillEU-Live
|0.00 × 1
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BlackBullMarkets-Live
|5.00 × 1
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VantageInternational-Live 6
|19.29 × 14
This account utilizes Expert Advisors developed by us and operates on the XAUUSD and AUDCAD pairs. The equity stop is set at 10%.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
42K
EUR
EUR
43
98%
804
81%
84%
1.95
8.26
EUR
EUR
3%
1:500