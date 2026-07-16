- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
813
盈利交易:
658 (80.93%)
亏损交易:
155 (19.07%)
最好交易:
1 273.68 EUR
最差交易:
-899.93 EUR
毛利:
13 673.86 EUR (118 883 pips)
毛利亏损:
-7 162.95 EUR (109 253 pips)
最大连续赢利:
24 (1 442.54 EUR)
最大连续盈利:
1 442.54 EUR (24)
夏普比率:
0.08
交易活动:
78.43%
最大入金加载:
2.63%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 小时
采收率:
6.27
长期交易:
469 (57.69%)
短期交易:
344 (42.31%)
利润因子:
1.91
预期回报:
8.01 EUR
平均利润:
20.78 EUR
平均损失:
-46.21 EUR
最大连续失误:
4 (-222.35 EUR)
最大连续亏损:
-1 038.65 EUR (3)
每月增长:
2.72%
年度预测:
33.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
839.40 EUR
最大值:
1 038.65 EUR (2.95%)
相对跌幅:
结余:
2.95% (1 038.65 EUR)
净值:
2.54% (1 041.67 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|760
|AUDCAD
|43
|EURUSD
|6
|USDJPY
|3
|AUDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|6.9K
|AUDCAD
|841
|EURUSD
|422
|USDJPY
|-536
|AUDUSD
|-158
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|8.8K
|AUDCAD
|2.4K
|EURUSD
|149
|USDJPY
|-1.5K
|AUDUSD
|-163
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 273.68 EUR
最差交易: -900 EUR
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 442.54 EUR
最大连续亏损: -222.35 EUR
This account utilizes Expert Advisors developed by us and operates on the XAUUSD and AUDCAD pairs. The equity stop is set at 10%.
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
42K
EUR
EUR
44
98%
813
80%
78%
1.90
8.01
EUR
EUR
3%
1:500