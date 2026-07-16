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Christian Miccolis

Beriv Consulting

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交易:
813
盈利交易:
658 (80.93%)
亏损交易:
155 (19.07%)
最好交易:
1 273.68 EUR
最差交易:
-899.93 EUR
毛利:
13 673.86 EUR (118 883 pips)
毛利亏损:
-7 162.95 EUR (109 253 pips)
最大连续赢利:
24 (1 442.54 EUR)
最大连续盈利:
1 442.54 EUR (24)
夏普比率:
0.08
交易活动:
78.43%
最大入金加载:
2.63%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
21
平均持有时间:
2 小时
采收率:
6.27
长期交易:
469 (57.69%)
短期交易:
344 (42.31%)
利润因子:
1.91
预期回报:
8.01 EUR
平均利润:
20.78 EUR
平均损失:
-46.21 EUR
最大连续失误:
4 (-222.35 EUR)
最大连续亏损:
-1 038.65 EUR (3)
每月增长:
2.72%
年度预测:
33.00%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
839.40 EUR
最大值:
1 038.65 EUR (2.95%)
相对跌幅:
结余:
2.95% (1 038.65 EUR)
净值:
2.54% (1 041.67 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 760
AUDCAD 43
EURUSD 6
USDJPY 3
AUDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6.9K
AUDCAD 841
EURUSD 422
USDJPY -536
AUDUSD -158
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 8.8K
AUDCAD 2.4K
EURUSD 149
USDJPY -1.5K
AUDUSD -163
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +1 273.68 EUR
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This account utilizes Expert Advisors developed by us and operates on the XAUUSD and AUDCAD pairs. The equity stop is set at 10%.
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