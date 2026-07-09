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Сигналы / MetaTrader 5 / Super Growth
Ivan Qoriat

Super Growth

Ivan Qoriat
Ivan Qoriat

Ivan Qoriat

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 28%
BigGlobalMarkets-Trade
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
31 (88.57%)
Убыточных трейдов:
4 (11.43%)
Лучший трейд:
220.20 USD
Худший трейд:
-150.50 USD
Общая прибыль:
1 813.30 USD (20 037 pips)
Общий убыток:
-389.20 USD (3 711 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (540.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
783.20 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
53.11%
Макс. загрузка депозита:
4.55%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
9.40
Длинных трейдов:
16 (45.71%)
Коротких трейдов:
19 (54.29%)
Профит фактор:
4.66
Мат. ожидание:
40.69 USD
Средняя прибыль:
58.49 USD
Средний убыток:
-97.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-150.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-150.50 USD (1)
Прирост в месяц:
28.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.25 USD
Максимальная:
151.50 USD (2.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.94% (151.00 USD)
По эквити:
38.08% (1 956.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 16K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +220.20 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +540.90 USD
Макс. убыток в серии: -150.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BigGlobalMarkets-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.07 04:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 04:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.07 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.07 02:52
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.08.07 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 07:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.22 03:59
No swaps are charged
2026.07.22 03:59
No swaps are charged
2026.07.22 02:59
No swaps are charged
2026.07.22 02:59
No swaps are charged
2026.07.21 10:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 09:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.21 08:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.20 11:07
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.20 03:09
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 12 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.20 01:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.17 07:23
No swaps are charged on the signal account
2026.07.17 06:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Super Growth
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
6.4K
USD
5
0%
35
88%
53%
4.65
40.69
USD
38%
1:500
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