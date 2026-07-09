- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
35
Прибыльных трейдов:
31 (88.57%)
Убыточных трейдов:
4 (11.43%)
Лучший трейд:
220.20 USD
Худший трейд:
-150.50 USD
Общая прибыль:
1 813.30 USD (20 037 pips)
Общий убыток:
-389.20 USD (3 711 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (540.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
783.20 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.57
Торговая активность:
53.11%
Макс. загрузка депозита:
4.55%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
9.40
Длинных трейдов:
16 (45.71%)
Коротких трейдов:
19 (54.29%)
Профит фактор:
4.66
Мат. ожидание:
40.69 USD
Средняя прибыль:
58.49 USD
Средний убыток:
-97.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-150.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-150.50 USD (1)
Прирост в месяц:
28.48%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14.25 USD
Максимальная:
151.50 USD (2.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.94% (151.00 USD)
По эквити:
38.08% (1 956.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +220.20 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +540.90 USD
Макс. убыток в серии: -150.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BigGlobalMarkets-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
6.4K
USD
USD
5
0%
35
88%
53%
4.65
40.69
USD
USD
38%
1:500