- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
36 (90.00%)
亏损交易:
4 (10.00%)
最好交易:
220.20 USD
最差交易:
-150.50 USD
毛利:
2 045.20 USD (22 379 pips)
毛利亏损:
-391.70 USD (3 711 pips)
最大连续赢利:
14 (1 015.10 USD)
最大连续盈利:
1 015.10 USD (14)
夏普比率:
0.61
交易活动:
45.25%
最大入金加载:
4.55%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
18 小时
采收率:
10.91
长期交易:
20 (50.00%)
短期交易:
20 (50.00%)
利润因子:
5.22
预期回报:
41.34 USD
平均利润:
56.81 USD
平均损失:
-97.93 USD
最大连续失误:
1 (-150.50 USD)
最大连续亏损:
-150.50 USD (1)
每月增长:
31.77%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14.25 USD
最大值:
151.50 USD (2.95%)
相对跌幅:
结余:
2.94% (151.00 USD)
净值:
38.08% (1 956.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|19K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +220.20 USD
最差交易: -151 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 015.10 USD
最大连续亏损: -150.50 USD
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无数据
没有评论
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价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
33%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
5
0%
40
90%
45%
5.22
41.34
USD
USD
38%
1:500