- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
37 (61.66%)
Убыточных трейдов:
23 (38.33%)
Лучший трейд:
7.50 USD
Худший трейд:
-32.08 USD
Общая прибыль:
65.19 USD (6 872 pips)
Общий убыток:
-278.13 USD (27 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (21.14 USD)
Макс. прибыль в серии:
21.14 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.44
Торговая активность:
5.25%
Макс. загрузка депозита:
12.30%
Последний трейд:
26 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
-0.97
Длинных трейдов:
29 (48.33%)
Коротких трейдов:
31 (51.67%)
Профит фактор:
0.23
Мат. ожидание:
-3.55 USD
Средняя прибыль:
1.76 USD
Средний убыток:
-12.09 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-65.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.36 USD (5)
Прирост в месяц:
-21.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
212.94 USD
Максимальная:
218.60 USD (21.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.74% (218.60 USD)
По эквити:
5.02% (48.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-213
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +7.50 USD
Худший трейд: -32 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +21.14 USD
Макс. убыток в серии: -65.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 16
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-21%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
100%
60
61%
5%
0.23
-3.55
USD
USD
22%
1:200