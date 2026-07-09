- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
37 (61.66%)
亏损交易:
23 (38.33%)
最好交易:
7.50 USD
最差交易:
-32.08 USD
毛利:
65.19 USD (6 872 pips)
毛利亏损:
-278.13 USD (27 587 pips)
最大连续赢利:
12 (21.14 USD)
最大连续盈利:
21.14 USD (12)
夏普比率:
-0.44
交易活动:
5.25%
最大入金加载:
12.30%
最近交易:
28 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
-0.97
长期交易:
29 (48.33%)
短期交易:
31 (51.67%)
利润因子:
0.23
预期回报:
-3.55 USD
平均利润:
1.76 USD
平均损失:
-12.09 USD
最大连续失误:
6 (-65.95 USD)
最大连续亏损:
-67.36 USD (5)
每月增长:
-19.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
212.94 USD
最大值:
218.60 USD (21.74%)
相对跌幅:
结余:
21.74% (218.60 USD)
净值:
5.02% (48.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-213
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-21K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.50 USD
最差交易: -32 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +21.14 USD
最大连续亏损: -65.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
VantageMarkets-Live 22
|0.00 × 1
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-21%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
1
100%
60
61%
5%
0.23
-3.55
USD
USD
22%
1:200