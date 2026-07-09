- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 656
Прибыльных трейдов:
790 (47.70%)
Убыточных трейдов:
866 (52.29%)
Лучший трейд:
76.26 USD
Худший трейд:
-59.00 USD
Общая прибыль:
5 108.12 USD (822 388 pips)
Общий убыток:
-5 176.73 USD (653 462 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (51.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
175.77 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
47.69%
Макс. загрузка депозита:
5.05%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
131
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
794 (47.95%)
Коротких трейдов:
862 (52.05%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
6.47 USD
Средний убыток:
-5.98 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-74.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-96.97 USD (10)
Прирост в месяц:
-55.85%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.94 USD
Максимальная:
725.74 USD (97.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.97% (725.74 USD)
По эквити:
3.75% (20.93 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1404
|EURUSD
|41
|GBPUSD
|33
|EURJPY
|33
|XTIUSD
|16
|BTCUSD
|13
|AUDUSD
|13
|GBPJPY
|13
|CADJPY
|10
|EURNZD
|10
|AUDJPY
|9
|AUDCAD
|9
|GBPCAD
|7
|CHFJPY
|7
|USDJPY
|6
|EURGBP
|5
|GBPNZD
|5
|EURAUD
|3
|NZDCAD
|3
|EURCAD
|3
|US30
|2
|GBPAUD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|41
|EURUSD
|-17
|GBPUSD
|-31
|EURJPY
|-2
|XTIUSD
|21
|BTCUSD
|5
|AUDUSD
|-20
|GBPJPY
|-36
|CADJPY
|17
|EURNZD
|-3
|AUDJPY
|-4
|AUDCAD
|-27
|GBPCAD
|-23
|CHFJPY
|18
|USDJPY
|-8
|EURGBP
|-4
|GBPNZD
|-2
|EURAUD
|-7
|NZDCAD
|6
|EURCAD
|0
|US30
|18
|GBPAUD
|-9
|NZDUSD
|6
|AUDNZD
|-5
|USDCAD
|9
|USDCHF
|-7
|CADCHF
|-4
|NZDJPY
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|31K
|EURUSD
|-63
|GBPUSD
|1.5K
|EURJPY
|1.6K
|XTIUSD
|-498
|BTCUSD
|109K
|AUDUSD
|366
|GBPJPY
|-1.8K
|CADJPY
|854
|EURNZD
|423
|AUDJPY
|-338
|AUDCAD
|-690
|GBPCAD
|-844
|CHFJPY
|1.7K
|USDJPY
|-498
|EURGBP
|-51
|GBPNZD
|773
|EURAUD
|-223
|NZDCAD
|355
|EURCAD
|267
|US30
|27K
|GBPAUD
|-629
|NZDUSD
|374
|AUDNZD
|6
|USDCAD
|580
|USDCHF
|-141
|CADCHF
|-48
|NZDJPY
|-20
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +76.26 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +51.81 USD
Макс. убыток в серии: -74.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PUPrime-Live 6
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
FPMarketsLtd-Live2
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.07 × 27
|
FPMarketsSC-Live
|0.17 × 6
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|0.25 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
VantageMarkets-Live 8
|0.56 × 18
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VTMarkets-Live 5
|0.64 × 11
|
FusionMarkets-Live
|0.67 × 534
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 239
|
VantageInternational-Live 5
|0.72 × 210
|
FxPro-MT5 Live02
|0.82 × 101
|
OxSecurities-Live
|0.85 × 13
|
Exness-MT5Real8
|0.86 × 590
еще 136...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Based on Bollinger and Moving Average strategy
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-60%
0
0
USD
USD
452
USD
USD
20
6%
1 656
47%
48%
0.98
-0.04
USD
USD
65%
1:500