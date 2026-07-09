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Сигналы / MetaTrader 5 / Citrus88
Rizki Putra Yudha Sugiarta

Citrus88

Rizki Putra Yudha Sugiarta
Rizki Putra Yudha Sugiarta

Rizki Putra Yudha Sugiarta

0 отзывов
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -60%
Tickmill-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 656
Прибыльных трейдов:
790 (47.70%)
Убыточных трейдов:
866 (52.29%)
Лучший трейд:
76.26 USD
Худший трейд:
-59.00 USD
Общая прибыль:
5 108.12 USD (822 388 pips)
Общий убыток:
-5 176.73 USD (653 462 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (51.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
175.77 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
47.69%
Макс. загрузка депозита:
5.05%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
131
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.09
Длинных трейдов:
794 (47.95%)
Коротких трейдов:
862 (52.05%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.04 USD
Средняя прибыль:
6.47 USD
Средний убыток:
-5.98 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-74.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-96.97 USD (10)
Прирост в месяц:
-55.85%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
6%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
78.94 USD
Максимальная:
725.74 USD (97.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
64.97% (725.74 USD)
По эквити:
3.75% (20.93 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1404
EURUSD 41
GBPUSD 33
EURJPY 33
XTIUSD 16
BTCUSD 13
AUDUSD 13
GBPJPY 13
CADJPY 10
EURNZD 10
AUDJPY 9
AUDCAD 9
GBPCAD 7
CHFJPY 7
USDJPY 6
EURGBP 5
GBPNZD 5
EURAUD 3
NZDCAD 3
EURCAD 3
US30 2
GBPAUD 2
NZDUSD 2
AUDNZD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
CADCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 41
EURUSD -17
GBPUSD -31
EURJPY -2
XTIUSD 21
BTCUSD 5
AUDUSD -20
GBPJPY -36
CADJPY 17
EURNZD -3
AUDJPY -4
AUDCAD -27
GBPCAD -23
CHFJPY 18
USDJPY -8
EURGBP -4
GBPNZD -2
EURAUD -7
NZDCAD 6
EURCAD 0
US30 18
GBPAUD -9
NZDUSD 6
AUDNZD -5
USDCAD 9
USDCHF -7
CADCHF -4
NZDJPY -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 31K
EURUSD -63
GBPUSD 1.5K
EURJPY 1.6K
XTIUSD -498
BTCUSD 109K
AUDUSD 366
GBPJPY -1.8K
CADJPY 854
EURNZD 423
AUDJPY -338
AUDCAD -690
GBPCAD -844
CHFJPY 1.7K
USDJPY -498
EURGBP -51
GBPNZD 773
EURAUD -223
NZDCAD 355
EURCAD 267
US30 27K
GBPAUD -629
NZDUSD 374
AUDNZD 6
USDCAD 580
USDCHF -141
CADCHF -48
NZDJPY -20
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +76.26 USD
Худший трейд: -59 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +51.81 USD
Макс. убыток в серии: -74.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PUPrime-Live 6
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real32
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-6
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
FPMarketsLtd-Live2
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.07 × 27
FPMarketsSC-Live
0.17 × 6
RannForex-Server
0.18 × 11
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
0.25 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
VantageMarkets-Live 8
0.56 × 18
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live 5
0.64 × 11
FusionMarkets-Live
0.67 × 534
VTMarkets-Live
0.67 × 239
VantageInternational-Live 5
0.72 × 210
FxPro-MT5 Live02
0.82 × 101
OxSecurities-Live
0.85 × 13
Exness-MT5Real8
0.86 × 590
еще 136...
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Based on Bollinger and Moving Average strategy
Нет отзывов
2026.08.07 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 11:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 03:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 15:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.19 23:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 04:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 03:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.15 15:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 10:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.14 09:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.09 05:33
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Citrus88
30 USD в месяц
-60%
0
0
USD
452
USD
20
6%
1 656
47%
48%
0.98
-0.04
USD
65%
1:500
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