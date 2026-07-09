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Rizki Putra Yudha Sugiarta

Citrus88

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盈利交易:
807 (47.58%)
亏损交易:
889 (52.42%)
最好交易:
76.26 USD
最差交易:
-59.00 USD
毛利:
5 192.22 USD (830 789 pips)
毛利亏损:
-5 273.56 USD (662 700 pips)
最大连续赢利:
12 (51.81 USD)
最大连续盈利:
175.77 USD (10)
夏普比率:
0.01
交易活动:
48.96%
最大入金加载:
5.05%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
104
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
816 (48.11%)
短期交易:
880 (51.89%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
6.43 USD
平均损失:
-5.93 USD
最大连续失误:
14 (-74.67 USD)
最大连续亏损:
-96.97 USD (10)
每月增长:
-52.40%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
86.30 USD
最大值:
733.10 USD (98.17%)
相对跌幅:
结余:
65.55% (733.10 USD)
净值:
3.75% (20.93 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 1442
EURUSD 41
GBPUSD 35
EURJPY 33
XTIUSD 16
BTCUSD 13
AUDUSD 13
GBPJPY 13
CADJPY 10
EURNZD 10
AUDJPY 9
AUDCAD 9
GBPCAD 7
CHFJPY 7
USDJPY 6
EURGBP 5
GBPNZD 5
EURAUD 3
NZDCAD 3
EURCAD 3
US30 2
GBPAUD 2
NZDUSD 2
AUDNZD 2
USDCAD 2
USDCHF 1
CADCHF 1
NZDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 37
EURUSD -17
GBPUSD -39
EURJPY -2
XTIUSD 21
BTCUSD 5
AUDUSD -20
GBPJPY -36
CADJPY 17
EURNZD -3
AUDJPY -4
AUDCAD -27
GBPCAD -23
CHFJPY 18
USDJPY -8
EURGBP -4
GBPNZD -2
EURAUD -7
NZDCAD 6
EURCAD 0
US30 18
GBPAUD -9
NZDUSD 6
AUDNZD -5
USDCAD 9
USDCHF -7
CADCHF -4
NZDJPY -1
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 30K
EURUSD -63
GBPUSD 1.1K
EURJPY 1.6K
XTIUSD -498
BTCUSD 109K
AUDUSD 366
GBPJPY -1.8K
CADJPY 854
EURNZD 423
AUDJPY -338
AUDCAD -690
GBPCAD -844
CHFJPY 1.7K
USDJPY -498
EURGBP -51
GBPNZD 773
EURAUD -223
NZDCAD 355
EURCAD 267
US30 27K
GBPAUD -629
NZDUSD 374
AUDNZD 6
USDCAD 580
USDCHF -141
CADCHF -48
NZDJPY -20
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
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最好交易: +76.26 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +51.81 USD
最大连续亏损: -74.67 USD

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PUPrime-Live 6
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MavenTrade-Server
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Exness-MT5Real32
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-6
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
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VTindex-MT5
0.00 × 4
FPMarketsLtd-Live2
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.07 × 27
FPMarketsSC-Live
0.17 × 6
RannForex-Server
0.18 × 11
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
0.25 × 4
AlpariEvrasia-Real01
0.33 × 3
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
VantageMarkets-Live 8
0.56 × 18
AronGroups-Server
0.57 × 7
VTMarkets-Live 5
0.64 × 11
VTMarkets-Live
0.67 × 239
FusionMarkets-Live
0.68 × 535
VantageInternational-Live 5
0.72 × 210
FxPro-MT5 Live02
0.82 × 101
OxSecurities-Live
0.85 × 13
Exness-MT5Real8
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Based on Bollinger and Moving Average strategy
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2026.08.07 06:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 11:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.21 03:16
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2026.07.20 15:08
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2026.07.19 23:05
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2026.07.16 04:05
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2026.07.16 03:05
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2026.07.15 15:57
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2026.07.14 10:57
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2026.07.14 09:55
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2026.07.13 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.09 05:33
A large drawdown may occur on the account again
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Citrus88
每月30 USD
-61%
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439
USD
21
5%
1 696
47%
49%
0.98
-0.05
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