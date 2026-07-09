- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 696
盈利交易:
807 (47.58%)
亏损交易:
889 (52.42%)
最好交易:
76.26 USD
最差交易:
-59.00 USD
毛利:
5 192.22 USD (830 789 pips)
毛利亏损:
-5 273.56 USD (662 700 pips)
最大连续赢利:
12 (51.81 USD)
最大连续盈利:
175.77 USD (10)
夏普比率:
0.01
交易活动:
48.96%
最大入金加载:
5.05%
最近交易:
2 几分钟前
每周交易:
104
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.11
长期交易:
816 (48.11%)
短期交易:
880 (51.89%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.05 USD
平均利润:
6.43 USD
平均损失:
-5.93 USD
最大连续失误:
14 (-74.67 USD)
最大连续亏损:
-96.97 USD (10)
每月增长:
-52.40%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
5%
结余跌幅:
绝对:
86.30 USD
最大值:
733.10 USD (98.17%)
相对跌幅:
结余:
65.55% (733.10 USD)
净值:
3.75% (20.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1442
|EURUSD
|41
|GBPUSD
|35
|EURJPY
|33
|XTIUSD
|16
|BTCUSD
|13
|AUDUSD
|13
|GBPJPY
|13
|CADJPY
|10
|EURNZD
|10
|AUDJPY
|9
|AUDCAD
|9
|GBPCAD
|7
|CHFJPY
|7
|USDJPY
|6
|EURGBP
|5
|GBPNZD
|5
|EURAUD
|3
|NZDCAD
|3
|EURCAD
|3
|US30
|2
|GBPAUD
|2
|NZDUSD
|2
|AUDNZD
|2
|USDCAD
|2
|USDCHF
|1
|CADCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|37
|EURUSD
|-17
|GBPUSD
|-39
|EURJPY
|-2
|XTIUSD
|21
|BTCUSD
|5
|AUDUSD
|-20
|GBPJPY
|-36
|CADJPY
|17
|EURNZD
|-3
|AUDJPY
|-4
|AUDCAD
|-27
|GBPCAD
|-23
|CHFJPY
|18
|USDJPY
|-8
|EURGBP
|-4
|GBPNZD
|-2
|EURAUD
|-7
|NZDCAD
|6
|EURCAD
|0
|US30
|18
|GBPAUD
|-9
|NZDUSD
|6
|AUDNZD
|-5
|USDCAD
|9
|USDCHF
|-7
|CADCHF
|-4
|NZDJPY
|-1
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|30K
|EURUSD
|-63
|GBPUSD
|1.1K
|EURJPY
|1.6K
|XTIUSD
|-498
|BTCUSD
|109K
|AUDUSD
|366
|GBPJPY
|-1.8K
|CADJPY
|854
|EURNZD
|423
|AUDJPY
|-338
|AUDCAD
|-690
|GBPCAD
|-844
|CHFJPY
|1.7K
|USDJPY
|-498
|EURGBP
|-51
|GBPNZD
|773
|EURAUD
|-223
|NZDCAD
|355
|EURCAD
|267
|US30
|27K
|GBPAUD
|-629
|NZDUSD
|374
|AUDNZD
|6
|USDCAD
|580
|USDCHF
|-141
|CADCHF
|-48
|NZDJPY
|-20
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +76.26 USD
最差交易: -59 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +51.81 USD
最大连续亏损: -74.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PUPrime-Live 6
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
FPMarketsLtd-Live2
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.07 × 27
|
FPMarketsSC-Live
|0.17 × 6
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|0.25 × 4
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.33 × 3
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
VantageMarkets-Live 8
|0.56 × 18
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VTMarkets-Live 5
|0.64 × 11
|
VTMarkets-Live
|0.67 × 239
|
FusionMarkets-Live
|0.68 × 535
|
VantageInternational-Live 5
|0.72 × 210
|
FxPro-MT5 Live02
|0.82 × 101
|
OxSecurities-Live
|0.85 × 13
|
Exness-MT5Real8
|0.86 × 590
Based on Bollinger and Moving Average strategy
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-61%
0
0
USD
USD
439
USD
USD
21
5%
1 696
47%
49%
0.98
-0.05
USD
USD
66%
1:500