- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
47 (77.04%)
Убыточных трейдов:
14 (22.95%)
Лучший трейд:
4.98 USD
Худший трейд:
-14.48 USD
Общая прибыль:
95.40 USD (13 325 pips)
Общий убыток:
-86.19 USD (12 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (27.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.56 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
58.38%
Макс. загрузка депозита:
5.03%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
41 (67.21%)
Коротких трейдов:
20 (32.79%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.15 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-6.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-40.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.12 USD (3)
Прирост в месяц:
0.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.73 USD
Максимальная:
40.12 USD (3.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.86% (40.12 USD)
По эквити:
2.50% (25.68 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|10
|GBPCAD-STD
|9
|AUDUSD-STD
|6
|GBPAUD-STD
|5
|EURJPY-STD
|5
|GBPNZD-STD
|4
|EURAUD-STD
|3
|EURUSD-STD
|3
|NZDCAD-STD
|3
|CADJPY-STD
|3
|AUDJPY-STD
|3
|GBPUSD-STD
|2
|USDCAD-STD
|2
|GBPCHF-STD
|2
|EURGBP-STD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD-STD
|0
|GBPCAD-STD
|5
|AUDUSD-STD
|-2
|GBPAUD-STD
|0
|EURJPY-STD
|-16
|GBPNZD-STD
|13
|EURAUD-STD
|4
|EURUSD-STD
|4
|NZDCAD-STD
|10
|CADJPY-STD
|4
|AUDJPY-STD
|-8
|GBPUSD-STD
|-4
|USDCAD-STD
|-6
|GBPCHF-STD
|4
|EURGBP-STD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD-STD
|-25
|GBPCAD-STD
|740
|AUDUSD-STD
|-174
|GBPAUD-STD
|22
|EURJPY-STD
|-2.5K
|GBPNZD-STD
|2.2K
|EURAUD-STD
|572
|EURUSD-STD
|389
|NZDCAD-STD
|1.3K
|CADJPY-STD
|650
|AUDJPY-STD
|-1.3K
|GBPUSD-STD
|-411
|USDCAD-STD
|-863
|GBPCHF-STD
|340
|EURGBP-STD
|164
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.98 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +27.56 USD
Макс. убыток в серии: -40.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Торговый сигнал в реальном времени от AOT MT5 бота. Фиксированный размер лота 0,01 для каждой сделки.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
40 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
10
100%
61
77%
58%
1.10
0.15
USD
USD
4%
1:100