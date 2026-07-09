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Сигналы / MetaTrader 5 / AOT VTMarkets Fixed Volume
Thi Ngoc Tram Le

AOT VTMarkets Fixed Volume

Thi Ngoc Tram Le
Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le

4.4 (237)
Привет, я Ле — профессиональный алгоритмический трейдер из Вьетнама.
Я проектирую и разрабатываю продвинутые торговые стратегии, превращая их в мощных алгоритмических роботов для MetaTrader 5.
5 продуктов 8 сигналов 1 тема 2 комментария
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2026 1%
VTMarkets-Live 5
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
61
Прибыльных трейдов:
47 (77.04%)
Убыточных трейдов:
14 (22.95%)
Лучший трейд:
4.98 USD
Худший трейд:
-14.48 USD
Общая прибыль:
95.40 USD (13 325 pips)
Общий убыток:
-86.19 USD (12 227 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (27.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
27.56 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
58.38%
Макс. загрузка депозита:
5.03%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.23
Длинных трейдов:
41 (67.21%)
Коротких трейдов:
20 (32.79%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
0.15 USD
Средняя прибыль:
2.03 USD
Средний убыток:
-6.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-40.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-40.12 USD (3)
Прирост в месяц:
0.23%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.73 USD
Максимальная:
40.12 USD (3.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.86% (40.12 USD)
По эквити:
2.50% (25.68 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD-STD 10
GBPCAD-STD 9
AUDUSD-STD 6
GBPAUD-STD 5
EURJPY-STD 5
GBPNZD-STD 4
EURAUD-STD 3
EURUSD-STD 3
NZDCAD-STD 3
CADJPY-STD 3
AUDJPY-STD 3
GBPUSD-STD 2
USDCAD-STD 2
GBPCHF-STD 2
EURGBP-STD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD-STD 0
GBPCAD-STD 5
AUDUSD-STD -2
GBPAUD-STD 0
EURJPY-STD -16
GBPNZD-STD 13
EURAUD-STD 4
EURUSD-STD 4
NZDCAD-STD 10
CADJPY-STD 4
AUDJPY-STD -8
GBPUSD-STD -4
USDCAD-STD -6
GBPCHF-STD 4
EURGBP-STD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD-STD -25
GBPCAD-STD 740
AUDUSD-STD -174
GBPAUD-STD 22
EURJPY-STD -2.5K
GBPNZD-STD 2.2K
EURAUD-STD 572
EURUSD-STD 389
NZDCAD-STD 1.3K
CADJPY-STD 650
AUDJPY-STD -1.3K
GBPUSD-STD -411
USDCAD-STD -863
GBPCHF-STD 340
EURGBP-STD 164
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.98 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +27.56 USD
Макс. убыток в серии: -40.12 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Торговый сигнал в реальном времени от AOT MT5 бота. Фиксированный размер лота 0,01 для каждой сделки.
Нет отзывов
2026.08.11 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 17:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.31 20:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 05:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AOT VTMarkets Fixed Volume
40 USD в месяц
1%
0
0
USD
1K
USD
10
100%
61
77%
58%
1.10
0.15
USD
4%
1:100
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