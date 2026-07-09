- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
61
盈利交易:
47 (77.04%)
亏损交易:
14 (22.95%)
最好交易:
4.98 USD
最差交易:
-14.48 USD
毛利:
95.40 USD (13 325 pips)
毛利亏损:
-86.19 USD (12 227 pips)
最大连续赢利:
12 (27.56 USD)
最大连续盈利:
27.56 USD (12)
夏普比率:
0.04
交易活动:
49.78%
最大入金加载:
5.03%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.23
长期交易:
41 (67.21%)
短期交易:
20 (32.79%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.15 USD
平均利润:
2.03 USD
平均损失:
-6.16 USD
最大连续失误:
3 (-40.12 USD)
最大连续亏损:
-40.12 USD (3)
每月增长:
-0.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.73 USD
最大值:
40.12 USD (3.85%)
相对跌幅:
结余:
3.86% (40.12 USD)
净值:
2.50% (25.68 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD-STD
|10
|GBPCAD-STD
|9
|AUDUSD-STD
|6
|GBPAUD-STD
|5
|EURJPY-STD
|5
|GBPNZD-STD
|4
|EURAUD-STD
|3
|EURUSD-STD
|3
|NZDCAD-STD
|3
|CADJPY-STD
|3
|AUDJPY-STD
|3
|GBPUSD-STD
|2
|USDCAD-STD
|2
|GBPCHF-STD
|2
|EURGBP-STD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD-STD
|0
|GBPCAD-STD
|5
|AUDUSD-STD
|-2
|GBPAUD-STD
|0
|EURJPY-STD
|-16
|GBPNZD-STD
|13
|EURAUD-STD
|4
|EURUSD-STD
|4
|NZDCAD-STD
|10
|CADJPY-STD
|4
|AUDJPY-STD
|-8
|GBPUSD-STD
|-4
|USDCAD-STD
|-6
|GBPCHF-STD
|4
|EURGBP-STD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD-STD
|-25
|GBPCAD-STD
|740
|AUDUSD-STD
|-174
|GBPAUD-STD
|22
|EURJPY-STD
|-2.5K
|GBPNZD-STD
|2.2K
|EURAUD-STD
|572
|EURUSD-STD
|389
|NZDCAD-STD
|1.3K
|CADJPY-STD
|650
|AUDJPY-STD
|-1.3K
|GBPUSD-STD
|-411
|USDCAD-STD
|-863
|GBPCHF-STD
|340
|EURGBP-STD
|164
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.98 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +27.56 USD
最大连续亏损: -40.12 USD
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无数据
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月40 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
10
100%
61
77%
50%
1.10
0.15
USD
USD
4%
1:100