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Thi Ngoc Tram Le

AOT VTMarkets Fixed Volume

Thi Ngoc Tram Le
Thi Ngoc Tram Le

Thi Ngoc Tram Le

4.4 (237)
你好，我是Le——来自越南的专业算法交易员。

我设计和开发先进的交易策略，将它们转化为MetaTrader 5的强大算法机器人。
我的热情在于将市场洞察与技术相结合，创建精确且稳定的自动化交易系统。
5 产品 8 信号 1 主题 2 评论
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可靠性
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VTMarkets-Live 5
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交易:
61
盈利交易:
47 (77.04%)
亏损交易:
14 (22.95%)
最好交易:
4.98 USD
最差交易:
-14.48 USD
毛利:
95.40 USD (13 325 pips)
毛利亏损:
-86.19 USD (12 227 pips)
最大连续赢利:
12 (27.56 USD)
最大连续盈利:
27.56 USD (12)
夏普比率:
0.04
交易活动:
49.78%
最大入金加载:
5.03%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
1
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.23
长期交易:
41 (67.21%)
短期交易:
20 (32.79%)
利润因子:
1.11
预期回报:
0.15 USD
平均利润:
2.03 USD
平均损失:
-6.16 USD
最大连续失误:
3 (-40.12 USD)
最大连续亏损:
-40.12 USD (3)
每月增长:
-0.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.73 USD
最大值:
40.12 USD (3.85%)
相对跌幅:
结余:
3.86% (40.12 USD)
净值:
2.50% (25.68 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD-STD 10
GBPCAD-STD 9
AUDUSD-STD 6
GBPAUD-STD 5
EURJPY-STD 5
GBPNZD-STD 4
EURAUD-STD 3
EURUSD-STD 3
NZDCAD-STD 3
CADJPY-STD 3
AUDJPY-STD 3
GBPUSD-STD 2
USDCAD-STD 2
GBPCHF-STD 2
EURGBP-STD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD-STD 0
GBPCAD-STD 5
AUDUSD-STD -2
GBPAUD-STD 0
EURJPY-STD -16
GBPNZD-STD 13
EURAUD-STD 4
EURUSD-STD 4
NZDCAD-STD 10
CADJPY-STD 4
AUDJPY-STD -8
GBPUSD-STD -4
USDCAD-STD -6
GBPCHF-STD 4
EURGBP-STD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD-STD -25
GBPCAD-STD 740
AUDUSD-STD -174
GBPAUD-STD 22
EURJPY-STD -2.5K
GBPNZD-STD 2.2K
EURAUD-STD 572
EURUSD-STD 389
NZDCAD-STD 1.3K
CADJPY-STD 650
AUDJPY-STD -1.3K
GBPUSD-STD -411
USDCAD-STD -863
GBPCHF-STD 340
EURGBP-STD 164
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
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最好交易: +4.98 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +27.56 USD
最大连续亏损: -40.12 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

来自 AOT MT5 机器人的实时交易信号。每笔交易固定手数为 0.01。
没有评论
2026.08.12 13:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.11 02:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.08.06 17:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.31 20:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.62% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.31 13:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 08:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 05:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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