Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
350
Прибыльных трейдов:
324 (92.57%)
Убыточных трейдов:
26 (7.43%)
Лучший трейд:
184.12 USD
Худший трейд:
-369.75 USD
Общая прибыль:
1 891.78 USD (1 478 272 pips)
Общий убыток:
-1 074.32 USD (722 718 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (249.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
379.16 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
42.22%
Макс. загрузка депозита:
23.74%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
2.21
Длинных трейдов:
206 (58.86%)
Коротких трейдов:
144 (41.14%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
2.34 USD
Средняя прибыль:
5.84 USD
Средний убыток:
-41.32 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-66.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-369.75 USD (1)
Прирост в месяц:
4.79%
Годовой прогноз:
58.14%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
369.75 USD (19.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.60% (369.75 USD)
По эквити:
70.91% (1 882.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|302
|USOILm
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|620
|USOILm
|197
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|736K
|USOILm
|20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +184.12 USD
Худший трейд: -370 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +249.62 USD
Макс. убыток в серии: -66.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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