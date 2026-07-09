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Sakol Mungkarakron

Night God

Sakol Mungkarakron
Sakol Mungkarakron

Sakol Mungkarakron

0 отзывов
Надежность
76 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 55%
Exness-MT5Real7
1:200

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
350
Прибыльных трейдов:
324 (92.57%)
Убыточных трейдов:
26 (7.43%)
Лучший трейд:
184.12 USD
Худший трейд:
-369.75 USD
Общая прибыль:
1 891.78 USD (1 478 272 pips)
Общий убыток:
-1 074.32 USD (722 718 pips)
Макс. серия выигрышей:
68 (249.62 USD)
Макс. прибыль в серии:
379.16 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
42.22%
Макс. загрузка депозита:
23.74%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
2.21
Длинных трейдов:
206 (58.86%)
Коротких трейдов:
144 (41.14%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
2.34 USD
Средняя прибыль:
5.84 USD
Средний убыток:
-41.32 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-66.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-369.75 USD (1)
Прирост в месяц:
4.79%
Годовой прогноз:
58.14%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
369.75 USD (19.48%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.60% (369.75 USD)
По эквити:
70.91% (1 882.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 302
USOILm 48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 620
USOILm 197
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 736K
USOILm 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +184.12 USD
Худший трейд: -370 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +249.62 USD
Макс. убыток в серии: -66.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.10 19:22
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.07 09:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
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