当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
350
盈利交易:
324 (92.57%)
亏损交易:
26 (7.43%)
最好交易:
184.12 USD
最差交易:
-369.75 USD
毛利:
1 891.78 USD (1 478 272 pips)
毛利亏损:
-1 074.32 USD (722 718 pips)
最大连续赢利:
68 (249.62 USD)
最大连续盈利:
379.16 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
46.33%
最大入金加载:
23.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
17 小时
采收率:
2.21
长期交易:
206 (58.86%)
短期交易:
144 (41.14%)
利润因子:
1.76
预期回报:
2.34 USD
平均利润:
5.84 USD
平均损失:
-41.32 USD
最大连续失误:
7 (-66.59 USD)
最大连续亏损:
-369.75 USD (1)
每月增长:
4.79%
年度预测:
58.14%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
369.75 USD (19.48%)
相对跌幅:
结余:
13.60% (369.75 USD)
净值:
82.65% (2 194.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|302
|USOILm
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|620
|USOILm
|197
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|736K
|USOILm
|20K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +184.12 USD
最差交易: -370 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +249.62 USD
最大连续亏损: -66.59 USD
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