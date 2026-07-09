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Sakol Mungkarakron

Night God

Sakol Mungkarakron
Sakol Mungkarakron

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可靠性
76
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增长自 2025 55%
Exness-MT5Real7
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交易:
350
盈利交易:
324 (92.57%)
亏损交易:
26 (7.43%)
最好交易:
184.12 USD
最差交易:
-369.75 USD
毛利:
1 891.78 USD (1 478 272 pips)
毛利亏损:
-1 074.32 USD (722 718 pips)
最大连续赢利:
68 (249.62 USD)
最大连续盈利:
379.16 USD (6)
夏普比率:
0.11
交易活动:
46.33%
最大入金加载:
23.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
17 小时
采收率:
2.21
长期交易:
206 (58.86%)
短期交易:
144 (41.14%)
利润因子:
1.76
预期回报:
2.34 USD
平均利润:
5.84 USD
平均损失:
-41.32 USD
最大连续失误:
7 (-66.59 USD)
最大连续亏损:
-369.75 USD (1)
每月增长:
4.79%
年度预测:
58.14%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
369.75 USD (19.48%)
相对跌幅:
结余:
13.60% (369.75 USD)
净值:
82.65% (2 194.01 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDm 302
USOILm 48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDm 620
USOILm 197
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDm 736K
USOILm 20K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
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最好交易: +184.12 USD
最差交易: -370 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +249.62 USD
最大连续亏损: -66.59 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.08.10 19:22
A large drawdown may occur on the account again
2026.08.07 09:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
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