- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
130 (99.23%)
Убыточных трейдов:
1 (0.76%)
Лучший трейд:
13.97 USD
Худший трейд:
-0.92 USD
Общая прибыль:
564.22 USD (1 137 568 pips)
Общий убыток:
-0.92 USD
Макс. серия выигрышей:
127 (547.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
547.46 USD (127)
Коэффициент Шарпа:
2.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.13%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
612.28
Длинных трейдов:
65 (49.62%)
Коротких трейдов:
66 (50.38%)
Профит фактор:
613.28
Мат. ожидание:
4.30 USD
Средняя прибыль:
4.34 USD
Средний убыток:
-0.92 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.92 USD (1)
Прирост в месяц:
25.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.92 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
34.55% (745.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|SOLUSD
|60
|ETHUSD
|59
|BTCUSD
|12
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|SOLUSD
|263
|ETHUSD
|201
|BTCUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|SOLUSD
|2.8K
|ETHUSD
|135K
|BTCUSD
|1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +13.97 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 127
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +547.46 USD
Макс. убыток в серии: -0.92 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
388 USD в месяц
33%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
6
0%
131
99%
100%
613.28
4.30
USD
USD
35%
1:500