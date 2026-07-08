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Сигналы / MetaTrader 5 / VT 01
Yung Pak So

VT 01

Yung Pak So
Yung Pak So

Yung Pak So

0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 388 USD в месяц
прирост с 2026 33%
VTMarkets-Live 5
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
131
Прибыльных трейдов:
130 (99.23%)
Убыточных трейдов:
1 (0.76%)
Лучший трейд:
13.97 USD
Худший трейд:
-0.92 USD
Общая прибыль:
564.22 USD (1 137 568 pips)
Общий убыток:
-0.92 USD
Макс. серия выигрышей:
127 (547.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
547.46 USD (127)
Коэффициент Шарпа:
2.21
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
5.13%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
612.28
Длинных трейдов:
65 (49.62%)
Коротких трейдов:
66 (50.38%)
Профит фактор:
613.28
Мат. ожидание:
4.30 USD
Средняя прибыль:
4.34 USD
Средний убыток:
-0.92 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.92 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.92 USD (1)
Прирост в месяц:
25.41%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.92 USD (0.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
34.55% (745.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
SOLUSD 60
ETHUSD 59
BTCUSD 12
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
SOLUSD 263
ETHUSD 201
BTCUSD 99
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
SOLUSD 2.8K
ETHUSD 135K
BTCUSD 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +13.97 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 127
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +547.46 USD
Макс. убыток в серии: -0.92 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.01 21:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.08.01 18:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2026.07.13 00:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.08 19:27
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.08 19:27
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VT 01
388 USD в месяц
33%
0
0
USD
2.2K
USD
6
0%
131
99%
100%
613.28
4.30
USD
35%
1:500
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