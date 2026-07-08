- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
137
盈利交易:
136 (99.27%)
亏损交易:
1 (0.73%)
最好交易:
13.97 USD
最差交易:
-0.92 USD
毛利:
597.22 USD (1 144 280 pips)
毛利亏损:
-0.92 USD
最大连续赢利:
127 (547.46 USD)
最大连续盈利:
547.46 USD (127)
夏普比率:
2.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
5.13%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 天
采收率:
648.15
长期交易:
68 (49.64%)
短期交易:
69 (50.36%)
利润因子:
649.15
预期回报:
4.35 USD
平均利润:
4.39 USD
平均损失:
-0.92 USD
最大连续失误:
1 (-0.92 USD)
最大连续亏损:
-0.92 USD (1)
每月增长:
23.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.92 USD (0.04%)
相对跌幅:
结余:
0.04% (0.92 USD)
净值:
34.55% (745.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|SOLUSD
|63
|ETHUSD
|62
|BTCUSD
|12
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|SOLUSD
|281
|ETHUSD
|216
|BTCUSD
|99
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|SOLUSD
|2.9K
|ETHUSD
|142K
|BTCUSD
|1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +13.97 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 127
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +547.46 USD
最大连续亏损: -0.92 USD
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月388 USD
35%
0
0
USD
USD
2.3K
USD
USD
6
0%
137
99%
100%
649.15
4.35
USD
USD
35%
1:500