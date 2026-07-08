Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
296
Прибыльных трейдов:
253 (85.47%)
Убыточных трейдов:
43 (14.53%)
Лучший трейд:
15.64 USD
Худший трейд:
-15.00 USD
Общая прибыль:
678.11 USD (660 987 pips)
Общий убыток:
-177.62 USD (212 824 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (68.75 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.75 USD (31)
Коэффициент Шарпа:
0.51
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
41.89%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
23.39
Длинных трейдов:
174 (58.78%)
Коротких трейдов:
122 (41.22%)
Профит фактор:
3.82
Мат. ожидание:
1.69 USD
Средняя прибыль:
2.68 USD
Средний убыток:
-4.13 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-12.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.40 USD (2)
Прирост в месяц:
11.96%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.30 USD
Максимальная:
21.40 USD (1.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.10% (20.13 USD)
По эквити:
35.42% (781.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|VIX
|43
|USDHUF.r
|41
|USDZAR.r
|24
|UK100
|23
|NZDUSD.r
|16
|AUDCAD.r
|15
|EURZAR.r
|13
|USDMXN.r
|10
|NZDJPY.r
|10
|EURSEK.r
|10
|EURO50
|10
|CADJPY.r
|9
|USDDKK.r
|9
|US500
|9
|USDX
|8
|USDKRW.r
|6
|USDNOK.r
|5
|FRA40
|5
|GBPJPY.r
|5
|GBPCAD.r
|5
|AUDUSD.r
|4
|USDCHF.r
|4
|USDJPY.r
|3
|CHFSGD.r
|2
|USDCZK.r
|2
|USDPLN.r
|2
|EURGBP.r
|1
|TAIWAN
|1
|SPA35
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|VIX
|31
|USDHUF.r
|84
|USDZAR.r
|62
|UK100
|15
|NZDUSD.r
|20
|AUDCAD.r
|30
|EURZAR.r
|41
|USDMXN.r
|20
|NZDJPY.r
|19
|EURSEK.r
|15
|EURO50
|14
|CADJPY.r
|18
|USDDKK.r
|21
|US500
|6
|USDX
|13
|USDKRW.r
|11
|USDNOK.r
|15
|FRA40
|4
|GBPJPY.r
|5
|GBPCAD.r
|4
|AUDUSD.r
|12
|USDCHF.r
|8
|USDJPY.r
|9
|CHFSGD.r
|4
|USDCZK.r
|4
|USDPLN.r
|4
|EURGBP.r
|4
|TAIWAN
|5
|SPA35
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|VIX
|754
|USDHUF.r
|27K
|USDZAR.r
|119K
|UK100
|34K
|NZDUSD.r
|2.1K
|AUDCAD.r
|3.5K
|EURZAR.r
|73K
|USDMXN.r
|35K
|NZDJPY.r
|2K
|EURSEK.r
|16K
|EURO50
|22K
|CADJPY.r
|1.7K
|USDDKK.r
|12K
|US500
|28K
|USDX
|1.5K
|USDKRW.r
|21K
|USDNOK.r
|14K
|FRA40
|6.8K
|GBPJPY.r
|5.5K
|GBPCAD.r
|828
|AUDUSD.r
|1.3K
|USDCHF.r
|542
|USDJPY.r
|1.1K
|CHFSGD.r
|629
|USDCZK.r
|8.9K
|USDPLN.r
|844
|EURGBP.r
|157
|TAIWAN
|7.8K
|SPA35
|490
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.64 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 31
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +68.75 USD
Макс. убыток в серии: -12.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FPTradingLLC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
This document presents a systematic multi-asset algorithmic strategy based on cross-asset statistical arbitrage, filtered by market regime and implemented with adaptive position sizing (ATR-based scaling). The investment thesis exploits medium-term structural inefficiencies (H4/D timeframes) across FX pairs, indices, and commodities, avoiding direct competition with market makers and HFT firms on intraday horizons. The system does not seek entry precision; instead, it builds serial exposure with parameterizable outlier stops, per-asset circuit breakers, and cross-asset diversification. Empirical validation covers 10 years of data (5Y In-Sample / 5Y Out-of-Sample), testing on 130+ independent symbols, Monte Carlo simulations (200 runs), and MFE/MAE analysis. The results demonstrate cross-sectional robustness that rules out dependence on specific market regimes or parametric overfitting.
Operating philosophy: We do not predict price direction. We exploit temporary deviations from the historical spread between two assets, normalized by volatility (ATR), and build progressive exposure. If the market enters a strong trending regime, scaling is halted. An outlier stop (% of balance) closes the exposure only in the event of structural invalidation of the thesis.
Exposure management: The system does not increase exposure geometrically. It uses an adaptive grid:
Number of orders: capped per symbol
Grid spacing: symbol-specific
Volume: calibrated on a target % of balance or % risk per order, with ATR/points fallback
Each order carries independent SL/TP levels proportional to local volatility.
Empirical Validation — Reference Period
Backtest window: 01/05/2016 – 05/05/2026 (10 years)
In-Sample (IS): 01/05/2016 – 01/05/2021
Out-of-Sample (OOS): 01/05/2021 – 05/05/2026
The equity curve maintains consistent slope, volatility, and drawdown profile across both segments, with no evidence of performance decay or parameter degradation in the OOS period.
Monthly Performance ($) — Supporting Backtest Data
2021 (OOS start, from May): May 9,417.31 | Jun 8,986.90 | Jul 9,986.18 | Aug 8,083.46 | Sep 8,335.16 | Oct 9,842.24 | Nov 11,084.69 | Dec 7,412.60 || YTD 73,148.54
2022: Jan 10,462.23 | Feb 1,486.22 | Mar 10,143.65 | Apr 920.84 | May 11,914.23 | Jun 12,544.87 | Jul -2,689.74 | Aug 16,529.02 | Sep 13,020.37 | Oct 11,812.17 | Nov 14,560.17 | Dec 13,319.30 || YTD 114,023.33
2023: Jan 15,170.47 | Feb 9,518.59 | Mar 18,363.97 | Apr 13,970.63 | May 17,505.52 | Jun 15,956.04 | Jul 17,567.72 | Aug 14,798.57 | Sep 10,633.74 | Oct 15,618.53 | Nov 13,743.28 | Dec -2,839.42 || YTD 160,007.64
2024: Jan 9,278.35 | Feb 8,373.83 | Mar 11,624.69 | Apr 17,623.75 | May 11,277.61 | Jun 12,434.59 | Jul 18,326.51 | Aug 16,445.53 | Sep 22,484.77 | Oct 14,147.06 | Nov -2,198.50 | Dec 16,354.54 || YTD 156,172.73
2025: Jan 15,672.40 | Feb 15,409.58 | Mar 13,234.87 | Apr 16,663.43 | May 11,477.25 | Jun 13,245.42 | Jul 18,001.38 | Aug 18,585.02 | Sep 17,116.62 | Oct 18,984.68 | Nov 12,892.55 | Dec 13,408.81 || YTD 184,692.01
2026 (through 05/05): Jan -5,935.58 | Feb 13,652.44 | Mar 18,974.21 | Apr 9,683.29 | May -9,315.47 || YTD 27,058.89
Note: 2021 begins in May (start of the Out-of-Sample period). 2026 data through 05/05/2026.
Нет отзывов