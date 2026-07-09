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Сигналы / MetaTrader 5 / ARIA 2020
CRMFORME LTD

ARIA 2020

CRMFORME LTD
CRMFORME LTD

CRMFORME LTD

0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 45%
MishovMarkets-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
113 (63.84%)
Убыточных трейдов:
64 (36.16%)
Лучший трейд:
1 065.07 USD
Худший трейд:
-591.84 USD
Общая прибыль:
5 655.86 USD (105 938 pips)
Общий убыток:
-5 637.06 USD (66 470 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (56.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 065.07 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
93.40%
Макс. загрузка депозита:
56.81%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
91 (51.41%)
Коротких трейдов:
86 (48.59%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.11 USD
Средняя прибыль:
50.05 USD
Средний убыток:
-88.08 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 196.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 196.20 USD (12)
Прирост в месяц:
27.17%
Годовой прогноз:
329.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 031.04 USD
Максимальная:
2 206.52 USD (92.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.02% (1 563.59 USD)
По эквити:
26.77% (636.37 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_ECN 78
NZDCAD_ECN 57
GBPUSD_ECN 15
USDJPY_ECN 14
EURUSD_ECN 8
USDCAD_ECN 4
DJI30(DowJones)_ECN 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_ECN 2.1K
NZDCAD_ECN 75
GBPUSD_ECN -1.6K
USDJPY_ECN -532
EURUSD_ECN 14
USDCAD_ECN -43
DJI30(DowJones)_ECN 23
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_ECN 30K
NZDCAD_ECN 2.8K
GBPUSD_ECN -4.6K
USDJPY_ECN -11K
EURUSD_ECN 1.2K
USDCAD_ECN -1.6K
DJI30(DowJones)_ECN 23K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 065.07 USD
Худший трейд: -592 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +56.01 USD
Макс. убыток в серии: -2 196.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MishovMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Professional Forex Trader & Trading Team
​We are a professional trading team with over 10 years of experience in the Forex market and brokerage industry, dedicated to market analysis, smart risk management, and strategic trade execution.
​Our approach combines advanced technical and fundamental analysis, liquidity monitoring, and currency correlation to capture high-probability trading opportunities while shielding capital from high market volatility.
​In this strategy, capital preservation and low drawdown are the absolute priorities. By utilizing advanced risk management systems—such as internal position monitoring and hidden stop-loss protection—we effectively minimize exposure during uncertain market conditions and eliminate emotional decision-making.
​Key Strategy Features:
​Proven Track Record: Over 10 years of Forex market and brokerage industry experience.
​Analytical Approach: Collaborative, team-based market analysis focusing on currency correlations.
​Risk Control: Strict adherence to low drawdown, capital protection, and avoiding aggressive exposure.
​Market Adaptability: Capability to generate consistent returns in both bullish and bearish environments.
​Trade Duration: Medium-term (typically 1–4 days) focusing on efficient and timely profit realization.
​Copy Trading & Investment:
​This system is tailor-made for investors seeking steady, rational account growth while steering clear of emotional risks.
​Minimum Investment: Optimized for accounts starting from $1,000 USD (larger portfolios will also benefit from the strategy’s low drawdown and efficient capital management).
​Our Objective: Delivering stable, long-term returns through a structured, systematic trading process rather than aggressive speculation.
​Partner & Investor Relations:
​We welcome long-term collaboration and partnerships with professional investors who value transparency, strict risk management, and high trading standards.
Нет отзывов
2026.07.29 14:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.28 16:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.23 14:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 08:12
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.17 21:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 17:15
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 16:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 13:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.16 10:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.09 18:43
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 14:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 11:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 11:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.09 11:37
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 5.28% of days out of the 246 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 11:37
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.85% of days out of the 246 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 11:37
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.03% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 10:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.09 10:37
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.09 10:37
Trading operations on the account were performed for only 13 days. This comprises 5.28% of days out of the 246 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 10:37
80% of trades performed within 7 days. This comprises 2.85% of days out of the 246 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ARIA 2020
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
1.7K
USD
40
0%
177
63%
93%
1.00
0.11
USD
34%
1:500
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