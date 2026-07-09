- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
177
Прибыльных трейдов:
113 (63.84%)
Убыточных трейдов:
64 (36.16%)
Лучший трейд:
1 065.07 USD
Худший трейд:
-591.84 USD
Общая прибыль:
5 655.86 USD (105 938 pips)
Общий убыток:
-5 637.06 USD (66 470 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (56.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 065.07 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
93.40%
Макс. загрузка депозита:
56.81%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.01
Длинных трейдов:
91 (51.41%)
Коротких трейдов:
86 (48.59%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.11 USD
Средняя прибыль:
50.05 USD
Средний убыток:
-88.08 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 196.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 196.20 USD (12)
Прирост в месяц:
27.17%
Годовой прогноз:
329.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 031.04 USD
Максимальная:
2 206.52 USD (92.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.02% (1 563.59 USD)
По эквити:
26.77% (636.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_ECN
|78
|NZDCAD_ECN
|57
|GBPUSD_ECN
|15
|USDJPY_ECN
|14
|EURUSD_ECN
|8
|USDCAD_ECN
|4
|DJI30(DowJones)_ECN
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_ECN
|2.1K
|NZDCAD_ECN
|75
|GBPUSD_ECN
|-1.6K
|USDJPY_ECN
|-532
|EURUSD_ECN
|14
|USDCAD_ECN
|-43
|DJI30(DowJones)_ECN
|23
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_ECN
|30K
|NZDCAD_ECN
|2.8K
|GBPUSD_ECN
|-4.6K
|USDJPY_ECN
|-11K
|EURUSD_ECN
|1.2K
|USDCAD_ECN
|-1.6K
|DJI30(DowJones)_ECN
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 065.07 USD
Худший трейд: -592 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +56.01 USD
Макс. убыток в серии: -2 196.20 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MishovMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Professional Forex Trader & Trading Team
We are a professional trading team with over 10 years of experience in the Forex market and brokerage industry, dedicated to market analysis, smart risk management, and strategic trade execution.
Our approach combines advanced technical and fundamental analysis, liquidity monitoring, and currency correlation to capture high-probability trading opportunities while shielding capital from high market volatility.
In this strategy, capital preservation and low drawdown are the absolute priorities. By utilizing advanced risk management systems—such as internal position monitoring and hidden stop-loss protection—we effectively minimize exposure during uncertain market conditions and eliminate emotional decision-making.
Key Strategy Features:
Proven Track Record: Over 10 years of Forex market and brokerage industry experience.
Analytical Approach: Collaborative, team-based market analysis focusing on currency correlations.
Risk Control: Strict adherence to low drawdown, capital protection, and avoiding aggressive exposure.
Market Adaptability: Capability to generate consistent returns in both bullish and bearish environments.
Trade Duration: Medium-term (typically 1–4 days) focusing on efficient and timely profit realization.
Copy Trading & Investment:
This system is tailor-made for investors seeking steady, rational account growth while steering clear of emotional risks.
Minimum Investment: Optimized for accounts starting from $1,000 USD (larger portfolios will also benefit from the strategy’s low drawdown and efficient capital management).
Our Objective: Delivering stable, long-term returns through a structured, systematic trading process rather than aggressive speculation.
Partner & Investor Relations:
We welcome long-term collaboration and partnerships with professional investors who value transparency, strict risk management, and high trading standards.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
45%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
40
0%
177
63%
93%
1.00
0.11
USD
USD
34%
1:500