СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Arcoteam FX 2
Willian Ricardo De Amorim Pereira

Arcoteam FX 2

Willian Ricardo De Amorim Pereira
Willian Ricardo De Amorim Pereira

Willian Ricardo De Amorim Pereira

0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
Копировать за 70 USD в месяц
прирост с 2026 -16%
Tickmill-Live
1:500
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
566
Прибыльных трейдов:
334 (59.01%)
Убыточных трейдов:
232 (40.99%)
Лучший трейд:
298.07 USD
Худший трейд:
-514.96 USD
Общая прибыль:
3 631.79 USD (113 566 pips)
Общий убыток:
-3 734.67 USD (113 972 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (20.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
298.07 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
11.02%
Макс. загрузка депозита:
16.19%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
203 (35.87%)
Коротких трейдов:
363 (64.13%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
10.87 USD
Средний убыток:
-16.10 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-12.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-981.16 USD (8)
Прирост в месяц:
-27.34%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
332.74 USD
Максимальная:
1 071.51 USD (80.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.06% (1 071.40 USD)
По эквити:
23.75% (410.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 225
EURUSD 93
GBPNZD 86
GBPUSD 86
USDJPY 76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -106
EURUSD 5
GBPNZD 9
GBPUSD 4
USDJPY -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.3K
EURUSD 1K
GBPNZD 2.4K
GBPUSD 920
USDJPY -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +298.07 USD
Худший трейд: -515 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +20.77 USD
Макс. убыток в серии: -12.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
VTindex-MT5
0.00 × 4
Darwinex-Live
0.00 × 1
MavenTrade-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real32
0.00 × 1
Exness-MT5Real33
0.00 × 1
PepperstoneBS-MT5-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-6
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.08 × 37
FPMarketsSC-Live
0.17 × 6
ICMarkets-MT5
0.25 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
TickmillEU-Live
0.50 × 4
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
0.50 × 2
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageMarkets-Live 8
0.63 × 16
VantageInternational-Live 5
0.72 × 210
DooTechnology-Live
0.75 × 269
Exness-MT5Real8
0.83 × 562
FxPro-MT5 Live02
0.83 × 71
VTMarkets-Live 6
0.89 × 27
FusionMarkets-Live
0.93 × 232
VTMarkets-Live
1.00 × 2
еще 119...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2026.07.29 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 04:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 05:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 14:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 04:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.09 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.08 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Arcoteam FX 2
70 USD в месяц
-16%
0
0
USD
1.3K
USD
9
65%
566
59%
11%
0.97
-0.18
USD
51%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.