- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
566
Прибыльных трейдов:
334 (59.01%)
Убыточных трейдов:
232 (40.99%)
Лучший трейд:
298.07 USD
Худший трейд:
-514.96 USD
Общая прибыль:
3 631.79 USD (113 566 pips)
Общий убыток:
-3 734.67 USD (113 972 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (20.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
298.07 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
11.02%
Макс. загрузка депозита:
16.19%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
203 (35.87%)
Коротких трейдов:
363 (64.13%)
Профит фактор:
0.97
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
10.87 USD
Средний убыток:
-16.10 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-12.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-981.16 USD (8)
Прирост в месяц:
-27.34%
Алготрейдинг:
65%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
332.74 USD
Максимальная:
1 071.51 USD (80.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
51.06% (1 071.40 USD)
По эквити:
23.75% (410.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|225
|EURUSD
|93
|GBPNZD
|86
|GBPUSD
|86
|USDJPY
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-106
|EURUSD
|5
|GBPNZD
|9
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.3K
|EURUSD
|1K
|GBPNZD
|2.4K
|GBPUSD
|920
|USDJPY
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +298.07 USD
Худший трейд: -515 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +20.77 USD
Макс. убыток в серии: -12.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.08 × 37
|
FPMarketsSC-Live
|0.17 × 6
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageMarkets-Live 8
|0.63 × 16
|
VantageInternational-Live 5
|0.72 × 210
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
Exness-MT5Real8
|0.83 × 562
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live 6
|0.89 × 27
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 232
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
70 USD в месяц
-16%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
9
65%
566
59%
11%
0.97
-0.18
USD
USD
51%
1:500