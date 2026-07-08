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Willian Ricardo De Amorim Pereira

Arcoteam FX 2

Willian Ricardo De Amorim Pereira
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235 (41.16%)
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毛利:
3 685.97 USD (119 155 pips)
毛利亏损:
-3 792.77 USD (119 754 pips)
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最大连续盈利:
298.07 USD (1)
夏普比率:
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最大入金加载:
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最近交易:
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每周交易:
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平均持有时间:
1 一小时
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短期交易:
363 (63.57%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.19 USD
平均利润:
10.97 USD
平均损失:
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最大连续失误:
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最大连续亏损:
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每月增长:
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算法交易:
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最大值:
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相对跌幅:
结余:
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净值:
23.75% (410.50 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 230
EURUSD 93
GBPNZD 86
GBPUSD 86
USDJPY 76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -110
EURUSD 5
GBPNZD 9
GBPUSD 4
USDJPY -14
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -3.5K
EURUSD 1K
GBPNZD 2.4K
GBPUSD 920
USDJPY -1.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
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最好交易: +298.07 USD
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最大连续赢利: 1
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FxPro-MT5 Live02
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2026.07.29 16:13
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 15:13
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.23 05:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 04:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.23 03:15
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.22 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 12:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.20 11:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 05:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 14:13
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2026.07.16 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.16 04:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.13 15:43
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.09 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.09 13:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 15:25
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.08 12:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.08 12:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.08 12:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
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Arcoteam FX 2
每月70 USD
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1.3K
USD
10
65%
571
58%
12%
0.97
-0.19
USD
51%
1:500
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