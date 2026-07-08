- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
571
盈利交易:
336 (58.84%)
亏损交易:
235 (41.16%)
最好交易:
298.07 USD
最差交易:
-514.96 USD
毛利:
3 685.97 USD (119 155 pips)
毛利亏损:
-3 792.77 USD (119 754 pips)
最大连续赢利:
24 (20.77 USD)
最大连续盈利:
298.07 USD (1)
夏普比率:
0.02
交易活动:
12.16%
最大入金加载:
16.19%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.10
长期交易:
208 (36.43%)
短期交易:
363 (63.57%)
利润因子:
0.97
预期回报:
-0.19 USD
平均利润:
10.97 USD
平均损失:
-16.14 USD
最大连续失误:
12 (-12.94 USD)
最大连续亏损:
-981.16 USD (8)
每月增长:
21.47%
算法交易:
65%
结余跌幅:
绝对:
332.74 USD
最大值:
1 071.51 USD (80.56%)
相对跌幅:
结余:
51.06% (1 071.40 USD)
净值:
23.75% (410.50 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|230
|EURUSD
|93
|GBPNZD
|86
|GBPUSD
|86
|USDJPY
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-110
|EURUSD
|5
|GBPNZD
|9
|GBPUSD
|4
|USDJPY
|-14
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3.5K
|EURUSD
|1K
|GBPNZD
|2.4K
|GBPUSD
|920
|USDJPY
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +298.07 USD
最差交易: -515 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +20.77 USD
最大连续亏损: -12.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
MavenTrade-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real33
|0.00 × 1
|
PepperstoneBS-MT5-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.08 × 37
|
FPMarketsSC-Live
|0.17 × 6
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
TickmillEU-Live
|0.50 × 4
|
BTGTMauritiusCapital-MT5-LIVE2
|0.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageMarkets-Live 8
|0.63 × 16
|
VantageInternational-Live 5
|0.72 × 210
|
DooTechnology-Live
|0.75 × 269
|
Exness-MT5Real8
|0.83 × 562
|
FxPro-MT5 Live02
|0.83 × 71
|
VTMarkets-Live 6
|0.89 × 27
|
FusionMarkets-Live
|0.93 × 232
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月70 USD
-17%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
10
65%
571
58%
12%
0.97
-0.19
USD
USD
51%
1:500