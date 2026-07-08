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Сигналы / MetaTrader 4 / AgiFX 2
I Putu Agi Sumara Jaya

AgiFX 2

I Putu Agi Sumara Jaya
I Putu Agi Sumara Jaya

I Putu Agi Sumara Jaya

5 (1)
I build trading systems as someone who actually trades them.
3 продукта 10 сигналов
0 отзывов
Надежность
183 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 657%
FBS-Real-3
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 676
Прибыльных трейдов:
2 235 (83.52%)
Убыточных трейдов:
441 (16.48%)
Лучший трейд:
22 404.48 USD
Худший трейд:
-35 007.00 USD
Общая прибыль:
779 242.24 USD (364 593 pips)
Общий убыток:
-476 496.51 USD (429 134 pips)
Макс. серия выигрышей:
104 (18 953.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
41 018.92 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
75.68%
Макс. загрузка депозита:
3.18%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
6.48
Длинных трейдов:
1 319 (49.29%)
Коротких трейдов:
1 357 (50.71%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
113.13 USD
Средняя прибыль:
348.65 USD
Средний убыток:
-1 080.49 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-19 216.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-41 314.77 USD (3)
Прирост в месяц:
2.38%
Годовой прогноз:
28.90%
Алготрейдинг:
31%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
46 704.49 USD (17.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
61.45% (11 601.45 USD)
По эквити:
2.72% (325.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1403
EURUSD 1272
AUDUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 302K
EURUSD 1K
AUDUSD 54
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -66K
EURUSD 1.8K
AUDUSD 53
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22 404.48 USD
Худший трейд: -35 007 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +18 953.94 USD
Макс. убыток в серии: -19 216.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OrbexGlobal-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live 2
0.00 × 2
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 2
InstaForex-USA2.com
0.00 × 1
NationFXLLC-Real
0.00 × 1
XMTrading-Real 7
0.00 × 1
XMTrading-Real 25
0.00 × 1
XM.COM-Real 16
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN-Zero
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
OANDA-OGM Live-1
0.00 × 6
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
0.00 × 1
FxPro.com-Real03
0.00 × 1
Exness-Real19
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live3
0.00 × 7
Axi-US12-Live
0.00 × 8
RangeMarkets-Real2
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 2
Exness-Real20
0.00 × 4
OctaFX-Real6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 4
еще 489...
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AgiFX is an automated Expert Advisor built on an averaging system, validated through nearly 10 years of backtesting.

Key characteristics

  • Averaging-based entry system
  • Backtested over almost 10 years of historical data
  • Backtest profit range: ~40% to 200%
  • Managed with a cash-management / capital-reserve approach (allocating reserved funds) – NOT by topping up the account after drawdowns

Risk note

This is a high-risk strategy. Averaging systems accumulate exposure during adverse moves, so adequate capital reserves and disciplined risk management are essential. The figures above are historical backtest results and do not guarantee future performance. This account is published for full transparency so you can follow the strategy in real time.

Нет отзывов
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.23 00:13
No swaps are charged on the signal account
2026.07.08 08:22
A large drawdown may occur on the account again
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AgiFX 2
30 USD в месяц
657%
0
0
USD
12K
USD
183
31%
2 676
83%
76%
1.63
113.13
USD
61%
1:200
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Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

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