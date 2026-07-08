- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
218
Прибыльных трейдов:
162 (74.31%)
Убыточных трейдов:
56 (25.69%)
Лучший трейд:
3 908.30 USD
Худший трейд:
-320.17 USD
Общая прибыль:
14 279.46 USD (34 304 pips)
Общий убыток:
-3 644.95 USD (25 125 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (642.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 695.95 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
74.40%
Макс. загрузка депозита:
1.97%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.32
Длинных трейдов:
119 (54.59%)
Коротких трейдов:
99 (45.41%)
Профит фактор:
3.92
Мат. ожидание:
48.78 USD
Средняя прибыль:
88.14 USD
Средний убыток:
-65.09 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 140.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 140.51 USD (6)
Прирост в месяц:
1.47%
Годовой прогноз:
17.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
720.44 USD
Максимальная:
1 140.51 USD (4.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.20% (1 140.51 USD)
По эквити:
1.69% (432.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|218
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|9.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 908.30 USD
Худший трейд: -320 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +642.70 USD
Макс. убыток в серии: -1 140.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
BDSwissGlobal-Real01
|0.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
40
100%
218
74%
74%
3.91
48.78
USD
USD
4%
1:200