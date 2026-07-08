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Сигналы / MetaTrader 4 / AgiFX 1
I Putu Agi Sumara Jaya

AgiFX 1

I Putu Agi Sumara Jaya
I Putu Agi Sumara Jaya

I Putu Agi Sumara Jaya

5 (1)
I build trading systems as someone who actually trades them.
3 продукта 10 сигналов
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 48%
FBS-Real-4
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
218
Прибыльных трейдов:
162 (74.31%)
Убыточных трейдов:
56 (25.69%)
Лучший трейд:
3 908.30 USD
Худший трейд:
-320.17 USD
Общая прибыль:
14 279.46 USD (34 304 pips)
Общий убыток:
-3 644.95 USD (25 125 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (642.70 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 695.95 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
74.40%
Макс. загрузка депозита:
1.97%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.32
Длинных трейдов:
119 (54.59%)
Коротких трейдов:
99 (45.41%)
Профит фактор:
3.92
Мат. ожидание:
48.78 USD
Средняя прибыль:
88.14 USD
Средний убыток:
-65.09 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-1 140.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 140.51 USD (6)
Прирост в месяц:
1.47%
Годовой прогноз:
17.88%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
720.44 USD
Максимальная:
1 140.51 USD (4.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.20% (1 140.51 USD)
По эквити:
1.69% (432.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 218
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 9.2K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 908.30 USD
Худший трейд: -320 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +642.70 USD
Макс. убыток в серии: -1 140.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AUSForex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
Ava-Real 2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 1
еще 137...
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AgiFX 1 – low-drawdown live account. Automated averaging Expert Advisor with a standout risk profile on a real, MetaQuotes-verified account:

  • Maximum drawdown only ~4%
  • Profit factor ~3.85, win rate ~73%
  • 36+ weeks of real live trading, 200+ trades
  • Managed with strict capital-reserve money management – NOT top-ups after drawdowns

Part of the AgiFX averaging system (nearly 10 years of backtesting). Averaging carries risk; past performance – backtested or live – does not guarantee future results. Published for full transparency so you can verify the behaviour in real time.

Нет отзывов
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.23 00:13
No swaps are charged on the signal account
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AgiFX 1
30 USD в месяц
48%
0
0
USD
26K
USD
40
100%
218
74%
74%
3.91
48.78
USD
4%
1:200
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