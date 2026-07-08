- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
220
盈利交易:
163 (74.09%)
亏损交易:
57 (25.91%)
最好交易:
3 908.30 USD
最差交易:
-320.17 USD
毛利:
14 315.10 USD (34 628 pips)
毛利亏损:
-3 648.60 USD (25 197 pips)
最大连续赢利:
17 (642.70 USD)
最大连续盈利:
4 695.95 USD (2)
夏普比率:
0.14
交易活动:
76.44%
最大入金加载:
1.97%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.35
长期交易:
119 (54.09%)
短期交易:
101 (45.91%)
利润因子:
3.92
预期回报:
48.48 USD
平均利润:
87.82 USD
平均损失:
-64.01 USD
最大连续失误:
6 (-1 140.51 USD)
最大连续亏损:
-1 140.51 USD (6)
每月增长:
1.43%
年度预测:
17.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
720.44 USD
最大值:
1 140.51 USD (4.20%)
相对跌幅:
结余:
4.20% (1 140.51 USD)
净值:
1.69% (432.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|220
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|9.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 908.30 USD
最差交易: -320 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +642.70 USD
最大连续亏损: -1 140.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AUSForex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 4
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
NewWinFx-REAL
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 5
|
VantageFXInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
CMCMarkets1-Europe
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 2
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 35
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
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|0.00 × 1
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Part of the AgiFX averaging system (nearly 10 years of backtesting). Averaging carries risk; past performance – backtested or live – does not guarantee future results. Published for full transparency so you can verify the behaviour in real time.
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
26K
USD
USD
41
100%
220
74%
76%
3.92
48.48
USD
USD
4%
1:200