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I Putu Agi Sumara Jaya

AgiFX 1

I Putu Agi Sumara Jaya
I Putu Agi Sumara Jaya

I Putu Agi Sumara Jaya

5 (1)
I build trading systems as someone who actually trades them.
3 产品 10 信号
0条评论
可靠性
41
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 48%
FBS-Real-4
1:200
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  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
220
盈利交易:
163 (74.09%)
亏损交易:
57 (25.91%)
最好交易:
3 908.30 USD
最差交易:
-320.17 USD
毛利:
14 315.10 USD (34 628 pips)
毛利亏损:
-3 648.60 USD (25 197 pips)
最大连续赢利:
17 (642.70 USD)
最大连续盈利:
4 695.95 USD (2)
夏普比率:
0.14
交易活动:
76.44%
最大入金加载:
1.97%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.35
长期交易:
119 (54.09%)
短期交易:
101 (45.91%)
利润因子:
3.92
预期回报:
48.48 USD
平均利润:
87.82 USD
平均损失:
-64.01 USD
最大连续失误:
6 (-1 140.51 USD)
最大连续亏损:
-1 140.51 USD (6)
每月增长:
1.43%
年度预测:
17.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
720.44 USD
最大值:
1 140.51 USD (4.20%)
相对跌幅:
结余:
4.20% (1 140.51 USD)
净值:
1.69% (432.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 220
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 11K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 9.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +3 908.30 USD
最差交易: -320 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +642.70 USD
最大连续亏损: -1 140.51 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AUSForex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 4
TitanFX-05
0.00 × 1
NewWinFx-REAL
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
FXChoice-Pro Live
0.00 × 1
TradersWay-Live 2
0.00 × 5
VantageFXInternational-Live 4
0.00 × 1
CMCMarkets1-Europe
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 1
Ava-Real 2
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 1
XMGlobal-Real 35
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
BDSwissGlobal-Real01
0.00 × 1
137 更多...
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AgiFX 1 – low-drawdown live account. Automated averaging Expert Advisor with a standout risk profile on a real, MetaQuotes-verified account:

  • Maximum drawdown only ~4%
  • Profit factor ~3.85, win rate ~73%
  • 36+ weeks of real live trading, 200+ trades
  • Managed with strict capital-reserve money management – NOT top-ups after drawdowns

Part of the AgiFX averaging system (nearly 10 years of backtesting). Averaging carries risk; past performance – backtested or live – does not guarantee future results. Published for full transparency so you can verify the behaviour in real time.

没有评论
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.30 07:17
No swaps are charged
2026.07.23 00:13
No swaps are charged on the signal account
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AgiFX 1
每月30 USD
48%
0
0
USD
26K
USD
41
100%
220
74%
76%
3.92
48.48
USD
4%
1:200
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载