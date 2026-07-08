- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
186
Прибыльных трейдов:
166 (89.24%)
Убыточных трейдов:
20 (10.75%)
Лучший трейд:
62.70 USD
Худший трейд:
-74.93 USD
Общая прибыль:
600.22 USD (31 675 pips)
Общий убыток:
-523.74 USD (39 522 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (41.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
187.49 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
13.37%
Макс. загрузка депозита:
10.96%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
48 (25.81%)
Коротких трейдов:
138 (74.19%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
3.62 USD
Средний убыток:
-26.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-116.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-144.88 USD (2)
Прирост в месяц:
-2.81%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
273.27 USD (33.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.33% (273.15 USD)
По эквити:
20.92% (145.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|186
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|76
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-7.8K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +62.70 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +41.38 USD
Макс. убыток в серии: -116.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
- The trading strategy includes stable Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for each trade, with SL levels fluctuating between 1% and 6%.
- Minimum deposit: $200
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
645
USD
USD
5
98%
186
89%
13%
1.14
0.41
USD
USD
43%
1:500