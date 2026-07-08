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Сигналы / MetaTrader 5 / Empires 04
Thi Thu Hieu Vo

Empires 04

Thi Thu Hieu Vo
Thi Thu Hieu Vo

Thi Thu Hieu Vo

0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
VantageMarkets-Live 7
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
186
Прибыльных трейдов:
166 (89.24%)
Убыточных трейдов:
20 (10.75%)
Лучший трейд:
62.70 USD
Худший трейд:
-74.93 USD
Общая прибыль:
600.22 USD (31 675 pips)
Общий убыток:
-523.74 USD (39 522 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (41.38 USD)
Макс. прибыль в серии:
187.49 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
13.37%
Макс. загрузка депозита:
10.96%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
65
Ср. время удержания:
51 минуту
Фактор восстановления:
0.28
Длинных трейдов:
48 (25.81%)
Коротких трейдов:
138 (74.19%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.41 USD
Средняя прибыль:
3.62 USD
Средний убыток:
-26.19 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-116.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-144.88 USD (2)
Прирост в месяц:
-2.81%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 USD
Максимальная:
273.27 USD (33.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.33% (273.15 USD)
По эквити:
20.92% (145.78 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD+ 186
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD+ 76
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD+ -7.8K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +62.70 USD
Худший трейд: -75 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +41.38 USD
Макс. убыток в серии: -116.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

- The trading strategy includes stable Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for each trade, with SL levels fluctuating between 1% and 6%.

- Minimum deposit: $200
Нет отзывов
2026.08.07 12:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 07:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.31 01:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 16:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.30 15:35
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.30 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.30 15:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 14:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.29 08:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.24 07:33
High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.07.24 07:33
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.07.20 00:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 17:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.14 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.09 02:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.09 01:31
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 12:23
Share of trading days is too low
2026.07.08 12:23
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.08 12:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.08 03:54
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Empires 04
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
645
USD
5
98%
186
89%
13%
1.14
0.41
USD
43%
1:500
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