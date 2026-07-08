- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
197
盈利交易:
173 (87.81%)
亏损交易:
24 (12.18%)
最好交易:
62.70 USD
最差交易:
-74.93 USD
毛利:
650.22 USD (33 401 pips)
毛利亏损:
-575.48 USD (43 080 pips)
最大连续赢利:
34 (41.38 USD)
最大连续盈利:
187.49 USD (10)
夏普比率:
0.05
交易活动:
13.37%
最大入金加载:
10.96%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
52
平均持有时间:
49 分钟
采收率:
0.27
长期交易:
55 (27.92%)
短期交易:
142 (72.08%)
利润因子:
1.13
预期回报:
0.38 USD
平均利润:
3.76 USD
平均损失:
-23.98 USD
最大连续失误:
5 (-116.94 USD)
最大连续亏损:
-144.88 USD (2)
每月增长:
-5.07%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.12 USD
最大值:
275.51 USD (33.39%)
相对跌幅:
结余:
43.33% (273.15 USD)
净值:
20.92% (145.78 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|197
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|75
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-9.7K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.70 USD
最差交易: -75 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +41.38 USD
最大连续亏损: -116.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageMarkets-Live 7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
- The trading strategy includes stable Stop Loss (SL) and Take Profit (TP) levels for each trade, with SL levels fluctuating between 1% and 6%.
- Minimum deposit: $200
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-2%
0
0
USD
USD
644
USD
USD
6
98%
197
87%
13%
1.12
0.38
USD
USD
43%
1:500