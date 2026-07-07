СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Agx10k
Stanislav Tomilov

Agx10k

Stanislav Tomilov
Stanislav Tomilov

Stanislav Tomilov

4.4 (786)
MyFX book, real funded accounts:
Aura Gold Pro Edition https://tinyurl.com/5yuubsvm
17 продуктов 17 сигналов 3 темы 33 комментария
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2026 -1%
Darwinex-Live
1:200
Как подписаться?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
33 (55.93%)
Убыточных трейдов:
26 (44.07%)
Лучший трейд:
247.91 USD
Худший трейд:
-116.65 USD
Общая прибыль:
2 227.13 USD (73 751 pips)
Общий убыток:
-2 331.23 USD (61 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (924.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
924.93 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
43.67%
Макс. загрузка депозита:
43.95%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
36 (61.02%)
Коротких трейдов:
23 (38.98%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-1.76 USD
Средняя прибыль:
67.49 USD
Средний убыток:
-89.66 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-456.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-456.83 USD (6)
Прирост в месяц:
0.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
939.70 USD
Максимальная:
1 088.84 USD (10.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.73% (1 088.84 USD)
По эквити:
1.39% (135.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 59
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -104
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +247.91 USD
Худший трейд: -117 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +924.93 USD
Макс. убыток в серии: -456.83 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
PrimeCodex-MT5
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
Exness-MT5Real20
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 3
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
Darwinex-Live
1.55 × 226
FPMarketsLLC-Live
1.62 × 39
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
Alpari-Real01
3.00 × 1
FXOpen-MT5
3.00 × 1
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 1
Swissquote-Server
4.48 × 112
VantageFXInternational-Live
5.25 × 20
KuberaCapitalMarkets-Server
5.62 × 13
AdmiralMarkets-Live
6.06 × 33
FPMarkets-Live
6.54 × 37
еще 5...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

RECOMMENDED BROKER 

Best Broker for European Clients with trading leverage 1:500 

Telegram Channel 

My Experts 

Contact me 

⭐  IC Funded (Get Funded up to $200k — Passed with EA) (open PROP account)   

🔥 30% DISCOUNT COUPON 🔥    ----------    FPQCBM   -----------  


Нет отзывов
2026.07.27 15:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.13 16:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.08 09:21
Share of trading days is too low
2026.07.08 09:21
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.08 08:22
Share of trading days is too low
2026.07.08 08:22
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.07 23:50
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 23:50
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 23:50
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.07 23:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 23:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Agx10k
1000 USD в месяц
-1%
0
0
USD
9.9K
USD
5
100%
59
55%
44%
0.95
-1.76
USD
11%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.