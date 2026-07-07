- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
59
Прибыльных трейдов:
33 (55.93%)
Убыточных трейдов:
26 (44.07%)
Лучший трейд:
247.91 USD
Худший трейд:
-116.65 USD
Общая прибыль:
2 227.13 USD (73 751 pips)
Общий убыток:
-2 331.23 USD (61 495 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (924.93 USD)
Макс. прибыль в серии:
924.93 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
43.67%
Макс. загрузка депозита:
43.95%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.10
Длинных трейдов:
36 (61.02%)
Коротких трейдов:
23 (38.98%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-1.76 USD
Средняя прибыль:
67.49 USD
Средний убыток:
-89.66 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-456.83 USD)
Макс. убыток в серии:
-456.83 USD (6)
Прирост в месяц:
0.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
939.70 USD
Максимальная:
1 088.84 USD (10.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.73% (1 088.84 USD)
По эквити:
1.39% (135.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-104
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +247.91 USD
Худший трейд: -117 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +924.93 USD
Макс. убыток в серии: -456.83 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
1000 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
9.9K
USD
USD
5
100%
59
55%
44%
0.95
-1.76
USD
USD
11%
1:200