- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
66
盈利交易:
37 (56.06%)
亏损交易:
29 (43.94%)
最好交易:
247.91 USD
最差交易:
-116.65 USD
毛利:
2 306.07 USD (75 725 pips)
毛利亏损:
-2 569.74 USD (67 847 pips)
最大连续赢利:
10 (924.93 USD)
最大连续盈利:
924.93 USD (10)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
44.69%
最大入金加载:
43.95%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.24
长期交易:
41 (62.12%)
短期交易:
25 (37.88%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-3.99 USD
平均利润:
62.33 USD
平均损失:
-88.61 USD
最大连续失误:
6 (-456.83 USD)
最大连续亏损:
-456.83 USD (6)
每月增长:
-0.72%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
939.70 USD
最大值:
1 088.84 USD (10.73%)
相对跌幅:
结余:
10.73% (1 088.84 USD)
净值:
1.39% (135.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|66
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-263
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +247.91 USD
最差交易: -117 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +924.93 USD
最大连续亏损: -456.83 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real20
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
Darwinex-Live
|1.55 × 226
|
FPMarketsLLC-Live
|1.62 × 39
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
FXOpen-MT5
|3.00 × 1
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 1
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
|
VantageFXInternational-Live
|5.25 × 20
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|5.62 × 13
|
AdmiralMarkets-Live
|6.06 × 33
|
FPMarkets-Live
|6.54 × 37
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
-3%
0
0
USD
USD
9.7K
USD
USD
6
100%
66
56%
45%
0.89
-3.99
USD
USD
11%
1:200