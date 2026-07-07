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Willian Ricardo De Amorim Pereira

Arcoteam Trading

Willian Ricardo De Amorim Pereira
Willian Ricardo De Amorim Pereira

Willian Ricardo De Amorim Pereira

0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2026 -7%
Tickmill-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
127
Прибыльных трейдов:
75 (59.05%)
Убыточных трейдов:
52 (40.94%)
Лучший трейд:
146.40 USD
Худший трейд:
-746.55 USD
Общая прибыль:
3 969.24 USD (49 963 pips)
Общий убыток:
-4 259.09 USD (45 226 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (380.97 USD)
Макс. прибыль в серии:
409.62 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
8.54%
Макс. загрузка депозита:
9.20%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
29
Ср. время удержания:
30 минут
Фактор восстановления:
-0.17
Длинных трейдов:
58 (45.67%)
Коротких трейдов:
69 (54.33%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-2.28 USD
Средняя прибыль:
52.92 USD
Средний убыток:
-81.91 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-1 542.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 542.36 USD (9)
Прирост в месяц:
-3.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 275.45 USD
Максимальная:
1 676.20 USD (38.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
38.05% (1 676.20 USD)
По эквити:
15.63% (599.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 127
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -290
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 4.7K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +146.40 USD
Худший трейд: -747 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +380.97 USD
Макс. убыток в серии: -1 542.36 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Tickmill-Live08
0.00 × 1
Exness-Real7
0.00 × 1
LiteFinance-ECN2.com
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
Exness-Real6
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real16
0.50 × 8
Aglobe-Live-1
0.52 × 60
ICMarketsSC-Live02
1.00 × 1
Tickmill-Live02
1.10 × 165
WealthyAccumulation-Live
1.16 × 187
ICMarketsSC-Live16
1.34 × 58
Alpari-Pro.ECN
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live27
1.50 × 2
RoboForex-ECN-3
1.50 × 8
Exness-Real4
1.75 × 4
Tickmill-Live10
1.86 × 341
RoboForex-Pro-6
1.92 × 13
ICMarketsSC-Live05
1.98 × 267
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 2
Pepperstone-Edge12
2.33 × 6
еще 77...
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⚠️ IMPORTANT NOTES

• Recommended starting balance: USD 1,000
• Trading operations focused primarily on XAUUSD
• We target average moves of 900 to 1,000 points per trade
• Every trade is executed with predefined Take Profit or Stop Loss levels
• We do not use averaging (price averaging) or Martingale strategies
• We also trade Prop Firm accounts
• We have a proven track record managing $100K and $200K funded accounts

DISCLAIMER:
Financial markets involve significant risk and high volatility. Past performance does not guarantee future results. Proper risk management should always be followed, and each investor is solely responsible for managing their own capital.


Нет отзывов
2026.07.13 15:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.08 15:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 15:46
Share of trading days is too low
2026.07.07 15:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.07 14:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 14:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 14:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.07 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 14:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Arcoteam Trading
50 USD в месяц
-7%
0
0
USD
3.7K
USD
5
0%
127
59%
9%
0.93
-2.28
USD
38%
1:500
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