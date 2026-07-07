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Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
150 (77.72%)
Убыточных трейдов:
43 (22.28%)
Лучший трейд:
125.89 EUR
Худший трейд:
-99.58 EUR
Общая прибыль:
1 572.14 EUR (17 402 pips)
Общий убыток:
-1 146.68 EUR (9 346 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (174.10 EUR)
Макс. прибыль в серии:
174.10 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
30.65%
Макс. загрузка депозита:
99.67%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
159 (82.38%)
Коротких трейдов:
34 (17.62%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
2.20 EUR
Средняя прибыль:
10.48 EUR
Средний убыток:
-26.67 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-112.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-126.35 EUR (3)
Прирост в месяц:
17.55%
Годовой прогноз:
212.91%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
437.73 EUR
Максимальная:
449.07 EUR (8.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.96% (448.93 EUR)
По эквити:
12.18% (633.12 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GDAXI
|81
|EURUSD
|39
|EURJPY
|30
|XAUUSD
|14
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|5
|FCHI40
|5
|UK100
|3
|EURCHF
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUS200
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GDAXI
|915
|EURUSD
|-128
|EURJPY
|-94
|XAUUSD
|-129
|USDJPY
|-30
|GBPUSD
|-97
|FCHI40
|-8
|UK100
|36
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|12
|USDCHF
|0
|AUS200
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GDAXI
|8.3K
|EURUSD
|-471
|EURJPY
|-784
|XAUUSD
|1.2K
|USDJPY
|-177
|GBPUSD
|-229
|FCHI40
|12
|UK100
|107
|EURCHF
|36
|AUDUSD
|28
|USDCHF
|3
|AUS200
|66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
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- Просадка
Лучший трейд: +125.89 EUR
Худший трейд: -100 EUR
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +174.10 EUR
Макс. убыток в серии: -112.04 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.73 × 143
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
TickmillUK-Live
|0.86 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|1.03 × 417
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.64 × 2364
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
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Signal sur EA DAX, USDJPY, EURJPY, CAC40
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
5.4K
EUR
EUR
25
35%
193
77%
31%
1.37
2.20
EUR
EUR
12%
1:200