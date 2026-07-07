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Сигналы / MetaTrader 5 / Dephix Multi Paires
Philippe Francis Jules Delporte

Dephix Multi Paires

Philippe Francis Jules Delporte
Philippe Francis Jules Delporte

Philippe Francis Jules Delporte

0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 9%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
193
Прибыльных трейдов:
150 (77.72%)
Убыточных трейдов:
43 (22.28%)
Лучший трейд:
125.89 EUR
Худший трейд:
-99.58 EUR
Общая прибыль:
1 572.14 EUR (17 402 pips)
Общий убыток:
-1 146.68 EUR (9 346 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (174.10 EUR)
Макс. прибыль в серии:
174.10 EUR (26)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
30.65%
Макс. загрузка депозита:
99.67%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
0.95
Длинных трейдов:
159 (82.38%)
Коротких трейдов:
34 (17.62%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
2.20 EUR
Средняя прибыль:
10.48 EUR
Средний убыток:
-26.67 EUR
Макс. серия проигрышей:
5 (-112.04 EUR)
Макс. убыток в серии:
-126.35 EUR (3)
Прирост в месяц:
17.55%
Годовой прогноз:
212.91%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
437.73 EUR
Максимальная:
449.07 EUR (8.96%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.96% (448.93 EUR)
По эквити:
12.18% (633.12 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GDAXI 81
EURUSD 39
EURJPY 30
XAUUSD 14
USDJPY 11
GBPUSD 5
FCHI40 5
UK100 3
EURCHF 2
AUDUSD 1
USDCHF 1
AUS200 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GDAXI 915
EURUSD -128
EURJPY -94
XAUUSD -129
USDJPY -30
GBPUSD -97
FCHI40 -8
UK100 36
EURCHF 3
AUDUSD 12
USDCHF 0
AUS200 6
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GDAXI 8.3K
EURUSD -471
EURJPY -784
XAUUSD 1.2K
USDJPY -177
GBPUSD -229
FCHI40 12
UK100 107
EURCHF 36
AUDUSD 28
USDCHF 3
AUS200 66
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +125.89 EUR
Худший трейд: -100 EUR
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +174.10 EUR
Макс. убыток в серии: -112.04 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 5
OxSecurities-Live
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.73 × 143
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
TickmillUK-Live
0.86 × 7
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 5
PrimeCodex-MT5
1.03 × 417
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Darwinex-Live
1.64 × 2364
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 2
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
еще 26...
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Signal sur EA DAX, USDJPY, EURJPY, CAC40
Нет отзывов
2026.07.24 01:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.22 15:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 14:44
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 14:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 13:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.07 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dephix Multi Paires
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
5.4K
EUR
25
35%
193
77%
31%
1.37
2.20
EUR
12%
1:200
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