- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
197
盈利交易:
154 (78.17%)
亏损交易:
43 (21.83%)
最好交易:
125.89 EUR
最差交易:
-99.58 EUR
毛利:
1 602.02 EUR (17 712 pips)
毛利亏损:
-1 149.50 EUR (9 346 pips)
最大连续赢利:
26 (174.10 EUR)
最大连续盈利:
174.10 EUR (26)
夏普比率:
0.12
交易活动:
36.10%
最大入金加载:
99.67%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.01
长期交易:
163 (82.74%)
短期交易:
34 (17.26%)
利润因子:
1.39
预期回报:
2.30 EUR
平均利润:
10.40 EUR
平均损失:
-26.73 EUR
最大连续失误:
5 (-112.04 EUR)
最大连续亏损:
-126.35 EUR (3)
每月增长:
17.65%
年度预测:
214.21%
算法交易:
35%
结余跌幅:
绝对:
437.73 EUR
最大值:
449.07 EUR (8.96%)
相对跌幅:
结余:
8.96% (448.93 EUR)
净值:
12.18% (633.12 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GDAXI
|85
|EURUSD
|39
|EURJPY
|30
|XAUUSD
|14
|USDJPY
|11
|GBPUSD
|5
|FCHI40
|5
|UK100
|3
|EURCHF
|2
|AUDUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUS200
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GDAXI
|947
|EURUSD
|-128
|EURJPY
|-94
|XAUUSD
|-129
|USDJPY
|-30
|GBPUSD
|-97
|FCHI40
|-8
|UK100
|36
|EURCHF
|3
|AUDUSD
|12
|USDCHF
|0
|AUS200
|6
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GDAXI
|8.6K
|EURUSD
|-471
|EURJPY
|-784
|XAUUSD
|1.2K
|USDJPY
|-177
|GBPUSD
|-229
|FCHI40
|12
|UK100
|107
|EURCHF
|36
|AUDUSD
|28
|USDCHF
|3
|AUS200
|66
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +125.89 EUR
最差交易: -100 EUR
最大连续赢利: 26
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +174.10 EUR
最大连续亏损: -112.04 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 5
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.73 × 143
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
TickmillUK-Live
|0.86 × 7
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 5
|
PrimeCodex-MT5
|1.03 × 417
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Darwinex-Live
|1.64 × 2364
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 2
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
Signal sur EA DAX, USDJPY, EURJPY, CAC40
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
5.5K
EUR
EUR
26
35%
197
78%
36%
1.39
2.30
EUR
EUR
12%
1:200