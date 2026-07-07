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Katiuscia Campani

Goldmachine

Katiuscia Campani
Katiuscia Campani

Katiuscia Campani

0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 23%
RoboForex-Pro
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
79 (57.24%)
Убыточных трейдов:
59 (42.75%)
Лучший трейд:
104.09 EUR
Худший трейд:
-93.73 EUR
Общая прибыль:
2 174.16 EUR (127 390 pips)
Общий убыток:
-1 832.85 EUR (101 545 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (358.40 EUR)
Макс. прибыль в серии:
358.40 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
50.39%
Макс. загрузка депозита:
3.83%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
69 (50.00%)
Коротких трейдов:
69 (50.00%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
2.47 EUR
Средняя прибыль:
27.52 EUR
Средний убыток:
-31.07 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-173.63 EUR)
Макс. убыток в серии:
-173.63 EUR (6)
Прирост в месяц:
12.38%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.49 EUR
Максимальная:
329.37 EUR (17.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.75% (329.37 EUR)
По эквити:
7.05% (142.42 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 138
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 389
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +104.09 EUR
Худший трейд: -94 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +358.40 EUR
Макс. убыток в серии: -173.63 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
GoMarkets-Live
0.40 × 10
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.97 × 3097
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
еще 30...
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Нет отзывов
2026.08.10 19:22
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.10 19:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 11:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 08:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.10 07:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.06 04:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 11:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.04 10:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.08.03 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.30 04:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 19:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.29 18:14
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.14 12:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.10 19:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 18:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 15:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.09 09:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.07.07 13:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 13:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Goldmachine
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
1.8K
EUR
5
96%
138
57%
50%
1.18
2.47
EUR
18%
1:500
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