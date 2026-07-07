- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
79 (57.24%)
Убыточных трейдов:
59 (42.75%)
Лучший трейд:
104.09 EUR
Худший трейд:
-93.73 EUR
Общая прибыль:
2 174.16 EUR (127 390 pips)
Общий убыток:
-1 832.85 EUR (101 545 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (358.40 EUR)
Макс. прибыль в серии:
358.40 EUR (7)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
50.39%
Макс. загрузка депозита:
3.83%
Последний трейд:
12 минут
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
69 (50.00%)
Коротких трейдов:
69 (50.00%)
Профит фактор:
1.19
Мат. ожидание:
2.47 EUR
Средняя прибыль:
27.52 EUR
Средний убыток:
-31.07 EUR
Макс. серия проигрышей:
6 (-173.63 EUR)
Макс. убыток в серии:
-173.63 EUR (6)
Прирост в месяц:
12.38%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
46.49 EUR
Максимальная:
329.37 EUR (17.75%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.75% (329.37 EUR)
По эквити:
7.05% (142.42 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|138
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|389
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +104.09 EUR
Худший трейд: -94 EUR
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +358.40 EUR
Макс. убыток в серии: -173.63 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 3097
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
23%
0
0
USD
USD
1.8K
EUR
EUR
5
96%
138
57%
50%
1.18
2.47
EUR
EUR
18%
1:500