- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
153
盈利交易:
90 (58.82%)
亏损交易:
63 (41.18%)
最好交易:
104.09 EUR
最差交易:
-93.73 EUR
毛利:
2 461.35 EUR (141 293 pips)
毛利亏损:
-2 049.23 EUR (109 862 pips)
最大连续赢利:
7 (358.40 EUR)
最大连续盈利:
358.40 EUR (7)
夏普比率:
0.09
交易活动:
49.07%
最大入金加载:
3.83%
最近交易:
53 几分钟前
每周交易:
33
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.25
长期交易:
76 (49.67%)
短期交易:
77 (50.33%)
利润因子:
1.20
预期回报:
2.69 EUR
平均利润:
27.35 EUR
平均损失:
-32.53 EUR
最大连续失误:
6 (-173.63 EUR)
最大连续亏损:
-173.63 EUR (6)
每月增长:
14.00%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
46.49 EUR
最大值:
329.37 EUR (17.75%)
相对跌幅:
结余:
17.75% (329.37 EUR)
净值:
7.05% (142.42 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|153
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|470
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|31K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +104.09 EUR
最差交易: -94 EUR
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +358.40 EUR
最大连续亏损: -173.63 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|0.40 × 10
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.97 × 3097
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
27%
0
0
USD
USD
1.9K
EUR
EUR
6
96%
153
58%
49%
1.20
2.69
EUR
EUR
18%
1:500