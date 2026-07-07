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Сигналы / MetaTrader 5 / Darwinex Apex Gold
Abdullah Uygar Tuna

Darwinex Apex Gold

Abdullah Uygar Tuna
Abdullah Uygar Tuna

Abdullah Uygar Tuna

5 (8)
5 продуктов 6 сигналов
0 отзывов
18 недель
0 / 0 USD
прирост с 2026 -48%
Darwinex-Live
1:200

Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.

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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
66 (56.41%)
Убыточных трейдов:
51 (43.59%)
Лучший трейд:
100.77 EUR
Худший трейд:
-248.76 EUR
Общая прибыль:
1 440.37 EUR (151 217 pips)
Общий убыток:
-1 924.34 EUR (198 206 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (27.36 EUR)
Макс. прибыль в серии:
166.12 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
108.99%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
54 (46.15%)
Коротких трейдов:
63 (53.85%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-4.14 EUR
Средняя прибыль:
21.82 EUR
Средний убыток:
-37.73 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-300.29 EUR)
Макс. убыток в серии:
-300.29 EUR (9)
Прирост в месяц:
-3.21%
Годовой прогноз:
-38.91%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
567.89 EUR
Максимальная:
610.96 EUR (58.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.56% (610.90 EUR)
По эквити:
68.99% (356.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 86
EURUSD 6
USDJPY 4
NZDUSD 3
GBPJPY 3
AUDUSD 3
GBPUSD 3
AUDJPY 3
EURJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -513
EURUSD -50
USDJPY 56
NZDUSD -17
GBPJPY -11
AUDUSD -14
GBPUSD -33
AUDJPY -22
EURJPY 50
USDCAD 11
NZDJPY -7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -48K
EURUSD -513
USDJPY 830
NZDUSD -531
GBPJPY 292
AUDUSD 63
GBPUSD -213
AUDJPY -1.3K
EURJPY 1.1K
USDCAD 817
NZDJPY 244
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +100.77 EUR
Худший трейд: -249 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +27.36 EUR
Макс. убыток в серии: -300.29 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 6
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.41 × 1701
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 160
PrimeCodex-MT5
1.07 × 433
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.57 × 7
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
еще 27...
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Нет отзывов
2026.08.05 12:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 19:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 19:48
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.07 13:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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