Текущая просадка представляет риск для подписчиков. Подписка будет разрешена при улучшении показателя.
- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
117
Прибыльных трейдов:
66 (56.41%)
Убыточных трейдов:
51 (43.59%)
Лучший трейд:
100.77 EUR
Худший трейд:
-248.76 EUR
Общая прибыль:
1 440.37 EUR (151 217 pips)
Общий убыток:
-1 924.34 EUR (198 206 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (27.36 EUR)
Макс. прибыль в серии:
166.12 EUR (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
108.99%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.79
Длинных трейдов:
54 (46.15%)
Коротких трейдов:
63 (53.85%)
Профит фактор:
0.75
Мат. ожидание:
-4.14 EUR
Средняя прибыль:
21.82 EUR
Средний убыток:
-37.73 EUR
Макс. серия проигрышей:
9 (-300.29 EUR)
Макс. убыток в серии:
-300.29 EUR (9)
Прирост в месяц:
-3.21%
Годовой прогноз:
-38.91%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
567.89 EUR
Максимальная:
610.96 EUR (58.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.56% (610.90 EUR)
По эквити:
68.99% (356.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|EURUSD
|6
|USDJPY
|4
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-513
|EURUSD
|-50
|USDJPY
|56
|NZDUSD
|-17
|GBPJPY
|-11
|AUDUSD
|-14
|GBPUSD
|-33
|AUDJPY
|-22
|EURJPY
|50
|USDCAD
|11
|NZDJPY
|-7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-48K
|EURUSD
|-513
|USDJPY
|830
|NZDUSD
|-531
|GBPJPY
|292
|AUDUSD
|63
|GBPUSD
|-213
|AUDJPY
|-1.3K
|EURJPY
|1.1K
|USDCAD
|817
|NZDJPY
|244
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +100.77 EUR
Худший трейд: -249 EUR
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +27.36 EUR
Макс. убыток в серии: -300.29 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1701
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 160
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 433
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.57 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
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