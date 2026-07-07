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Abdullah Uygar Tuna

Darwinex Apex Gold

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交易:
120
盈利交易:
69 (57.50%)
亏损交易:
51 (42.50%)
最好交易:
100.77 EUR
最差交易:
-248.76 EUR
毛利:
1 469.42 EUR (154 601 pips)
毛利亏损:
-1 924.63 EUR (198 206 pips)
最大连续赢利:
5 (27.36 EUR)
最大连续盈利:
166.12 EUR (3)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
108.99%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.75
长期交易:
57 (47.50%)
短期交易:
63 (52.50%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-3.79 EUR
平均利润:
21.30 EUR
平均损失:
-37.74 EUR
最大连续失误:
9 (-300.29 EUR)
最大连续亏损:
-300.29 EUR (9)
每月增长:
-2.57%
年度预测:
-31.24%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
567.89 EUR
最大值:
610.96 EUR (58.57%)
相对跌幅:
结余:
58.56% (610.90 EUR)
净值:
68.99% (356.00 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 89
EURUSD 6
USDJPY 4
NZDUSD 3
GBPJPY 3
AUDUSD 3
GBPUSD 3
AUDJPY 3
EURJPY 2
USDCAD 2
NZDJPY 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -481
EURUSD -50
USDJPY 56
NZDUSD -17
GBPJPY -11
AUDUSD -14
GBPUSD -33
AUDJPY -22
EURJPY 50
USDCAD 11
NZDJPY -7
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -44K
EURUSD -513
USDJPY 830
NZDUSD -531
GBPJPY 292
AUDUSD 63
GBPUSD -213
AUDJPY -1.3K
EURJPY 1.1K
USDCAD 817
NZDJPY 244
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
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最好交易: +100.77 EUR
最差交易: -249 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +27.36 EUR
最大连续亏损: -300.29 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 6
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 37
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
Darwinex-Live
0.41 × 1701
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
FXOpen-MT5
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
1.03 × 160
PrimeCodex-MT5
1.07 × 433
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.57 × 7
FPMarketsLLC-Live
1.57 × 42
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
Ava-Real 1-MT5
2.00 × 5
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
27 更多...
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没有评论
2026.08.05 12:56
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 19:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.07.07 19:48
A large drawdown may occur on the account again
2026.07.07 13:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
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