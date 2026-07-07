当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
120
盈利交易:
69 (57.50%)
亏损交易:
51 (42.50%)
最好交易:
100.77 EUR
最差交易:
-248.76 EUR
毛利:
1 469.42 EUR (154 601 pips)
毛利亏损:
-1 924.63 EUR (198 206 pips)
最大连续赢利:
5 (27.36 EUR)
最大连续盈利:
166.12 EUR (3)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
108.99%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.75
长期交易:
57 (47.50%)
短期交易:
63 (52.50%)
利润因子:
0.76
预期回报:
-3.79 EUR
平均利润:
21.30 EUR
平均损失:
-37.74 EUR
最大连续失误:
9 (-300.29 EUR)
最大连续亏损:
-300.29 EUR (9)
每月增长:
-2.57%
年度预测:
-31.24%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
567.89 EUR
最大值:
610.96 EUR (58.57%)
相对跌幅:
结余:
58.56% (610.90 EUR)
净值:
68.99% (356.00 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|89
|EURUSD
|6
|USDJPY
|4
|NZDUSD
|3
|GBPJPY
|3
|AUDUSD
|3
|GBPUSD
|3
|AUDJPY
|3
|EURJPY
|2
|USDCAD
|2
|NZDJPY
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-481
|EURUSD
|-50
|USDJPY
|56
|NZDUSD
|-17
|GBPJPY
|-11
|AUDUSD
|-14
|GBPUSD
|-33
|AUDJPY
|-22
|EURJPY
|50
|USDCAD
|11
|NZDJPY
|-7
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-44K
|EURUSD
|-513
|USDJPY
|830
|NZDUSD
|-531
|GBPJPY
|292
|AUDUSD
|63
|GBPUSD
|-213
|AUDJPY
|-1.3K
|EURJPY
|1.1K
|USDCAD
|817
|NZDJPY
|244
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +100.77 EUR
最差交易: -249 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +27.36 EUR
最大连续亏损: -300.29 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
Darwinex-Live
|0.41 × 1701
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXOpen-MT5
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.03 × 160
|
PrimeCodex-MT5
|1.07 × 433
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.57 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|1.57 × 42
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
Ava-Real 1-MT5
|2.00 × 5
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
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