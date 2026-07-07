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Сигналы / MetaTrader 5 / VJ Quant I
Virmantas Juocevicius

VJ Quant I

Virmantas Juocevicius
Virmantas Juocevicius

Virmantas Juocevicius

3 комментария
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 5%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
45 (77.58%)
Убыточных трейдов:
13 (22.41%)
Лучший трейд:
19.63 USD
Худший трейд:
-18.95 USD
Общая прибыль:
122.13 USD (6 480 pips)
Общий убыток:
-78.15 USD (6 762 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (29.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.94 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
79.60%
Макс. загрузка депозита:
93.31%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
25 (43.10%)
Коротких трейдов:
33 (56.90%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
2.71 USD
Средний убыток:
-6.01 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-18.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.95 USD (1)
Прирост в месяц:
3.43%
Годовой прогноз:
41.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.95 USD (5.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.53% (18.95 USD)
По эквити:
10.32% (125.92 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 10
USDJPY 8
AUDUSD 7
EURUSD 7
USDCHF 7
GBPUSD 6
AUDCAD 5
NZDCAD 4
USDCAD 3
NZDUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 4
USDJPY 4
AUDUSD 6
EURUSD 6
USDCHF 10
GBPUSD 6
AUDCAD 3
NZDCAD 3
USDCAD 2
NZDUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -2.4K
USDJPY 207
AUDUSD -54
EURUSD 444
USDCHF 650
GBPUSD 604
AUDCAD -249
NZDCAD 392
USDCAD 20
NZDUSD 103
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.63 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +29.94 USD
Макс. убыток в серии: -18.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 14
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 13
0.00 × 17
Exness-MT5Real33
0.01 × 70
Exness-MT5Real7
0.02 × 58
ICMarketsSC-MT5-3
0.13 × 166
Exness-MT5Real43
0.25 × 12
Exness-MT5Real3
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-6
0.31 × 128
Exness-MT5Real34
0.33 × 45
Exness-MT5Real25
0.36 × 28
PUPrime-Live
0.36 × 103
GBEbrokers-LIVE
0.39 × 69
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.52 × 264
FusionMarkets-Live
0.54 × 185
Exness-MT5Real24
0.62 × 84
Exness-MT5Real32
0.62 × 236
Exness-MT5Real12
0.67 × 12
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
RoboForex-ECN
0.95 × 1180
ActivTradesCorp-Server
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
1.00 × 619
TitanFX-MT5-01
1.14 × 112
еще 100...
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Нет отзывов
2026.07.23 09:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 05:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.08 02:52
Share of trading days is too low
2026.07.08 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.08 02:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 12:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 217 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 12:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 217 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 12:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.07 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
VJ Quant I
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
1.2K
USD
5
100%
58
77%
80%
1.56
0.76
USD
10%
1:30
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