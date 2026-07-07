- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
58
Прибыльных трейдов:
45 (77.58%)
Убыточных трейдов:
13 (22.41%)
Лучший трейд:
19.63 USD
Худший трейд:
-18.95 USD
Общая прибыль:
122.13 USD (6 480 pips)
Общий убыток:
-78.15 USD (6 762 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (29.94 USD)
Макс. прибыль в серии:
29.94 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
79.60%
Макс. загрузка депозита:
93.31%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.32
Длинных трейдов:
25 (43.10%)
Коротких трейдов:
33 (56.90%)
Профит фактор:
1.56
Мат. ожидание:
0.76 USD
Средняя прибыль:
2.71 USD
Средний убыток:
-6.01 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-18.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-18.95 USD (1)
Прирост в месяц:
3.43%
Годовой прогноз:
41.56%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
18.95 USD (5.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.53% (18.95 USD)
По эквити:
10.32% (125.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|10
|USDJPY
|8
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|7
|USDCHF
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|4
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|6
|USDCHF
|10
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-2.4K
|USDJPY
|207
|AUDUSD
|-54
|EURUSD
|444
|USDCHF
|650
|GBPUSD
|604
|AUDCAD
|-249
|NZDCAD
|392
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|103
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.63 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +29.94 USD
Макс. убыток в серии: -18.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 13
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real33
|0.01 × 70
|
Exness-MT5Real7
|0.02 × 58
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.13 × 166
|
Exness-MT5Real43
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.31 × 128
|
Exness-MT5Real34
|0.33 × 45
|
Exness-MT5Real25
|0.36 × 28
|
PUPrime-Live
|0.36 × 103
|
GBEbrokers-LIVE
|0.39 × 69
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.52 × 264
|
FusionMarkets-Live
|0.54 × 185
|
Exness-MT5Real24
|0.62 × 84
|
Exness-MT5Real32
|0.62 × 236
|
Exness-MT5Real12
|0.67 × 12
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 121
|
RoboForex-ECN
|0.95 × 1180
|
ActivTradesCorp-Server
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.00 × 619
|
TitanFX-MT5-01
|1.14 × 112
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
100%
58
77%
80%
1.56
0.76
USD
USD
10%
1:30