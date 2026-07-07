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Virmantas Juocevicius

VJ Quant I

Virmantas Juocevicius
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可靠性
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增长自 2026 5%
ICMarketsEU-MT5-5
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交易:
58
盈利交易:
45 (77.58%)
亏损交易:
13 (22.41%)
最好交易:
19.63 USD
最差交易:
-18.95 USD
毛利:
122.13 USD (6 480 pips)
毛利亏损:
-78.15 USD (6 762 pips)
最大连续赢利:
11 (29.94 USD)
最大连续盈利:
29.94 USD (11)
夏普比率:
0.15
交易活动:
76.18%
最大入金加载:
93.31%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.32
长期交易:
25 (43.10%)
短期交易:
33 (56.90%)
利润因子:
1.56
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
2.71 USD
平均损失:
-6.01 USD
最大连续失误:
1 (-18.95 USD)
最大连续亏损:
-18.95 USD (1)
每月增长:
3.43%
年度预测:
41.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.95 USD (5.56%)
相对跌幅:
结余:
1.53% (18.95 USD)
净值:
10.32% (125.92 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDNZD 10
USDJPY 8
AUDUSD 7
EURUSD 7
USDCHF 7
GBPUSD 6
AUDCAD 5
NZDCAD 4
USDCAD 3
NZDUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDNZD 4
USDJPY 4
AUDUSD 6
EURUSD 6
USDCHF 10
GBPUSD 6
AUDCAD 3
NZDCAD 3
USDCAD 2
NZDUSD 1
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDNZD -2.4K
USDJPY 207
AUDUSD -54
EURUSD 444
USDCHF 650
GBPUSD 604
AUDCAD -249
NZDCAD 392
USDCAD 20
NZDUSD 103
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.63 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +29.94 USD
最大连续亏损: -18.95 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 14
0.00 × 1
VantageMarkets-Live 13
0.00 × 17
Exness-MT5Real33
0.01 × 70
Exness-MT5Real7
0.02 × 64
ICMarketsSC-MT5-3
0.13 × 172
Exness-MT5Real43
0.25 × 12
Exness-MT5Real3
0.25 × 4
ICMarketsSC-MT5-6
0.31 × 128
Exness-MT5Real34
0.33 × 45
PUPrime-Live
0.36 × 103
Exness-MT5Real25
0.38 × 34
GBEbrokers-LIVE
0.39 × 69
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.52 × 264
FusionMarkets-Live
0.54 × 185
Exness-MT5Real24
0.62 × 84
Exness-MT5Real32
0.62 × 236
Exness-MT5Real12
0.67 × 12
RazeGlobalMarkets-Server
0.84 × 121
RoboForex-ECN
0.95 × 1186
ICMarketsEU-MT5-5
0.99 × 625
ActivTradesCorp-Server
1.00 × 1
TitanFX-MT5-01
1.14 × 112
100 更多...
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没有评论
2026.07.23 09:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 05:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.08 02:52
Share of trading days is too low
2026.07.08 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.08 02:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 12:44
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 217 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 12:44
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 217 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 12:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.07 12:44
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
VJ Quant I
每月30 USD
5%
0
0
USD
1.2K
USD
5
100%
58
77%
76%
1.56
0.76
USD
10%
1:30
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