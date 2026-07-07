- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
58
盈利交易:
45 (77.58%)
亏损交易:
13 (22.41%)
最好交易:
19.63 USD
最差交易:
-18.95 USD
毛利:
122.13 USD (6 480 pips)
毛利亏损:
-78.15 USD (6 762 pips)
最大连续赢利:
11 (29.94 USD)
最大连续盈利:
29.94 USD (11)
夏普比率:
0.15
交易活动:
76.18%
最大入金加载:
93.31%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.32
长期交易:
25 (43.10%)
短期交易:
33 (56.90%)
利润因子:
1.56
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
2.71 USD
平均损失:
-6.01 USD
最大连续失误:
1 (-18.95 USD)
最大连续亏损:
-18.95 USD (1)
每月增长:
3.43%
年度预测:
41.56%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
18.95 USD (5.56%)
相对跌幅:
结余:
1.53% (18.95 USD)
净值:
10.32% (125.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|10
|USDJPY
|8
|AUDUSD
|7
|EURUSD
|7
|USDCHF
|7
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|5
|NZDCAD
|4
|USDCAD
|3
|NZDUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDNZD
|4
|USDJPY
|4
|AUDUSD
|6
|EURUSD
|6
|USDCHF
|10
|GBPUSD
|6
|AUDCAD
|3
|NZDCAD
|3
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDNZD
|-2.4K
|USDJPY
|207
|AUDUSD
|-54
|EURUSD
|444
|USDCHF
|650
|GBPUSD
|604
|AUDCAD
|-249
|NZDCAD
|392
|USDCAD
|20
|NZDUSD
|103
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.63 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +29.94 USD
最大连续亏损: -18.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 14
|0.00 × 1
|
VantageMarkets-Live 13
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real33
|0.01 × 70
|
Exness-MT5Real7
|0.02 × 64
|
ICMarketsSC-MT5-3
|0.13 × 172
|
Exness-MT5Real43
|0.25 × 12
|
Exness-MT5Real3
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.31 × 128
|
Exness-MT5Real34
|0.33 × 45
|
PUPrime-Live
|0.36 × 103
|
Exness-MT5Real25
|0.38 × 34
|
GBEbrokers-LIVE
|0.39 × 69
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.52 × 264
|
FusionMarkets-Live
|0.54 × 185
|
Exness-MT5Real24
|0.62 × 84
|
Exness-MT5Real32
|0.62 × 236
|
Exness-MT5Real12
|0.67 × 12
|
RazeGlobalMarkets-Server
|0.84 × 121
|
RoboForex-ECN
|0.95 × 1186
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.99 × 625
|
ActivTradesCorp-Server
|1.00 × 1
|
TitanFX-MT5-01
|1.14 × 112
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
5
100%
58
77%
76%
1.56
0.76
USD
USD
10%
1:30