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Сигналы / MetaTrader 5 / ETH456oo
Kit Man Tse

ETH456oo

Kit Man Tse
Kit Man Tse

Kit Man Tse

0 отзывов
Надежность
61 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 97%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
211
Прибыльных трейдов:
81 (38.38%)
Убыточных трейдов:
130 (61.61%)
Лучший трейд:
101.65 HKD
Худший трейд:
-26.76 HKD
Общая прибыль:
2 019.48 HKD (2 596 560 pips)
Общий убыток:
-1 050.02 HKD (1 075 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (483.95 HKD)
Макс. прибыль в серии:
491.67 HKD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.09%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
3.76
Длинных трейдов:
82 (38.86%)
Коротких трейдов:
129 (61.14%)
Профит фактор:
1.92
Мат. ожидание:
4.59 HKD
Средняя прибыль:
24.93 HKD
Средний убыток:
-8.08 HKD
Макс. серия проигрышей:
14 (-125.72 HKD)
Макс. убыток в серии:
-125.72 HKD (14)
Прирост в месяц:
-1.91%
Годовой прогноз:
-23.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
258.14 HKD
Максимальная:
258.14 HKD (25.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.81% (258.14 HKD)
По эквити:
0.60% (11.93 HKD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 209
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 125
BTCUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 1.5M
BTCUSD -125
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +101.65 HKD
Худший трейд: -27 HKD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +483.95 HKD
Макс. убыток в серии: -125.72 HKD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-6
0.89 × 122
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Нет отзывов
2026.08.06 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.31 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 09:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.27% of days out of 393 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 09:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ETH456oo
30 USD в месяц
97%
0
0
USD
2K
HKD
61
0%
211
38%
100%
1.92
4.59
HKD
26%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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