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Всего трейдов:
211
Прибыльных трейдов:
81 (38.38%)
Убыточных трейдов:
130 (61.61%)
Лучший трейд:
101.65 HKD
Худший трейд:
-26.76 HKD
Общая прибыль:
2 019.48 HKD (2 596 560 pips)
Общий убыток:
-1 050.02 HKD (1 075 814 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (483.95 HKD)
Макс. прибыль в серии:
491.67 HKD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.09%
Последний трейд:
11 дней
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
6 дней
Фактор восстановления:
3.76
Длинных трейдов:
82 (38.86%)
Коротких трейдов:
129 (61.14%)
Профит фактор:
1.92
Мат. ожидание:
4.59 HKD
Средняя прибыль:
24.93 HKD
Средний убыток:
-8.08 HKD
Макс. серия проигрышей:
14 (-125.72 HKD)
Макс. убыток в серии:
-125.72 HKD (14)
Прирост в месяц:
-1.91%
Годовой прогноз:
-23.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
258.14 HKD
Максимальная:
258.14 HKD (25.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.81% (258.14 HKD)
По эквити:
0.60% (11.93 HKD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|209
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|125
|BTCUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|1.5M
|BTCUSD
|-125
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +101.65 HKD
Худший трейд: -27 HKD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +483.95 HKD
Макс. убыток в серии: -125.72 HKD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-6
|0.89 × 122
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
97%
0
0
USD
USD
2K
HKD
HKD
61
0%
211
38%
100%
1.92
4.59
HKD
HKD
26%
1:500