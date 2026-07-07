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信号 / MetaTrader 5 / ETH456oo
Kit Man Tse

ETH456oo

Kit Man Tse
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增长自 2025 98%
ICMarketsSC-MT5-6
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交易:
216
盈利交易:
84 (38.88%)
亏损交易:
132 (61.11%)
最好交易:
101.65 HKD
最差交易:
-26.76 HKD
毛利:
2 036.62 HKD (2 629 393 pips)
毛利亏损:
-1 054.72 HKD (1 081 835 pips)
最大连续赢利:
16 (483.95 HKD)
最大连续盈利:
491.67 HKD (14)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.09%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
6 天
采收率:
3.80
长期交易:
85 (39.35%)
短期交易:
131 (60.65%)
利润因子:
1.93
预期回报:
4.55 HKD
平均利润:
24.25 HKD
平均损失:
-7.99 HKD
最大连续失误:
14 (-125.72 HKD)
最大连续亏损:
-125.72 HKD (14)
每月增长:
-0.77%
年度预测:
-9.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
258.14 HKD
最大值:
258.14 HKD (25.81%)
相对跌幅:
结余:
25.81% (258.14 HKD)
净值:
0.60% (11.93 HKD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 214
BTCUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD 126
BTCUSD 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD 1.5M
BTCUSD -125
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
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最好交易: +101.65 HKD
最差交易: -27 HKD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +483.95 HKD
最大连续亏损: -125.72 HKD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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0.89 × 122
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2026.08.11 15:32
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.08.06 17:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.31 14:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.07.29 16:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.07.13 04:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 09:42
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 1.27% of days out of 393 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 09:42
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
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ETH456oo
每月30 USD
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2K
HKD
62
0%
216
38%
100%
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4.55
HKD
26%
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