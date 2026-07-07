- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
216
盈利交易:
84 (38.88%)
亏损交易:
132 (61.11%)
最好交易:
101.65 HKD
最差交易:
-26.76 HKD
毛利:
2 036.62 HKD (2 629 393 pips)
毛利亏损:
-1 054.72 HKD (1 081 835 pips)
最大连续赢利:
16 (483.95 HKD)
最大连续盈利:
491.67 HKD (14)
夏普比率:
0.19
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
0.09%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
6 天
采收率:
3.80
长期交易:
85 (39.35%)
短期交易:
131 (60.65%)
利润因子:
1.93
预期回报:
4.55 HKD
平均利润:
24.25 HKD
平均损失:
-7.99 HKD
最大连续失误:
14 (-125.72 HKD)
最大连续亏损:
-125.72 HKD (14)
每月增长:
-0.77%
年度预测:
-9.33%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
258.14 HKD
最大值:
258.14 HKD (25.81%)
相对跌幅:
结余:
25.81% (258.14 HKD)
净值:
0.60% (11.93 HKD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|214
|BTCUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|126
|BTCUSD
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|1.5M
|BTCUSD
|-125
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +101.65 HKD
最差交易: -27 HKD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +483.95 HKD
最大连续亏损: -125.72 HKD
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结余
周
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交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
98%
0
0
USD
USD
2K
HKD
HKD
62
0%
216
38%
100%
1.93
4.55
HKD
HKD
26%
1:500