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Сигналы / MetaTrader 4 / Major Trend MT4
Sugianto

Major Trend MT4

Sugianto
Sugianto

Sugianto

4.1 (125)
My product recommendation :
1. Neo Gold, trades gold, no grid, no martingale, tight stoploss.
2. Super Gold Trend, which has a revenge system; every time a loss occurs, it opens an order with a larger lot size.
30 продуктов 14 сигналов 8 тем 128 комментариев
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
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прирост с 2026 65%
Weltrade-Live
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
101 (74.81%)
Убыточных трейдов:
34 (25.19%)
Лучший трейд:
19.30 USD
Худший трейд:
-18.36 USD
Общая прибыль:
481.98 USD (46 769 pips)
Общий убыток:
-157.75 USD (13 412 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (64.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.34 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.58%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
12.49
Длинных трейдов:
71 (52.59%)
Коротких трейдов:
64 (47.41%)
Профит фактор:
3.06
Мат. ожидание:
2.40 USD
Средняя прибыль:
4.77 USD
Средний убыток:
-4.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.96 USD (2)
Прирост в месяц:
22.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25.96 USD (3.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.88% (25.96 USD)
По эквити:
17.36% (142.46 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 32
AUDCAD 27
AUDUSD 22
NZDCAD 22
EURUSD 18
NZDUSD 14
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 117
AUDCAD 46
AUDUSD 48
NZDCAD 33
EURUSD 37
NZDUSD 44
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 9.8K
AUDCAD 6.7K
AUDUSD 3.8K
NZDCAD 4.8K
EURUSD 5.1K
NZDUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.30 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +64.34 USD
Макс. убыток в серии: -9.99 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AxioryAsia-06Live
0.00 × 51
TitanFX-06
0.00 × 53
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 51
LCG-Live1
0.00 × 1
IMMFX-Real
0.00 × 8
MaxiServices-Real
0.00 × 48
WetradeInternational-Live
0.00 × 5
Forexware-Live 7
0.00 × 15
Varchev-Real
0.00 × 9
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 3
VanfInternational-Primary
0.00 × 1
GWFX-Live
0.00 × 1
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
0.00 × 5
itexsys-Platform
0.00 × 8
CFI1-Real
0.00 × 119
OctaFX-Real10
0.00 × 16
RoboForex-ECN-3
0.00 × 74
Axi-US12-Live
0.00 × 1
Capital.com-Demo
0.00 × 35
GOMarketsSVG-Real 3
0.00 × 1
TiranForex-Live
0.00 × 61
MTBank-LIVE-1
0.00 × 54
AbsoluteProfitEX-Primary
0.00 × 2
VTMarkets-Live 5
0.00 × 14
PrimusMarkets-Live-2
0.00 × 74
еще 1002...
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Нет отзывов
2026.07.24 12:37
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.07.07 08:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Major Trend MT4
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
824
USD
12
100%
135
74%
100%
3.05
2.40
USD
17%
1:500
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