- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
135
Прибыльных трейдов:
101 (74.81%)
Убыточных трейдов:
34 (25.19%)
Лучший трейд:
19.30 USD
Худший трейд:
-18.36 USD
Общая прибыль:
481.98 USD (46 769 pips)
Общий убыток:
-157.75 USD (13 412 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (64.34 USD)
Макс. прибыль в серии:
64.34 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.40
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
7.58%
Последний трейд:
6 минут
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 дней
Фактор восстановления:
12.49
Длинных трейдов:
71 (52.59%)
Коротких трейдов:
64 (47.41%)
Профит фактор:
3.06
Мат. ожидание:
2.40 USD
Средняя прибыль:
4.77 USD
Средний убыток:
-4.64 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-9.99 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.96 USD (2)
Прирост в месяц:
22.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
25.96 USD (3.88%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.88% (25.96 USD)
По эквити:
17.36% (142.46 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|AUDCAD
|27
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|22
|EURUSD
|18
|NZDUSD
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|117
|AUDCAD
|46
|AUDUSD
|48
|NZDCAD
|33
|EURUSD
|37
|NZDUSD
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|9.8K
|AUDCAD
|6.7K
|AUDUSD
|3.8K
|NZDCAD
|4.8K
|EURUSD
|5.1K
|NZDUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.30 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +64.34 USD
Макс. убыток в серии: -9.99 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
TitanFX-06
|0.00 × 53
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 51
|
LCG-Live1
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 8
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 74
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 35
|
GOMarketsSVG-Real 3
|0.00 × 1
|
TiranForex-Live
|0.00 × 61
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 54
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 14
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
65%
0
0
USD
USD
824
USD
USD
12
100%
135
74%
100%
3.05
2.40
USD
USD
17%
1:500