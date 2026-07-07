- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
135
盈利交易:
101 (74.81%)
亏损交易:
34 (25.19%)
最好交易:
19.30 USD
最差交易:
-18.36 USD
毛利:
481.98 USD (46 769 pips)
毛利亏损:
-157.75 USD (13 412 pips)
最大连续赢利:
9 (64.34 USD)
最大连续盈利:
64.34 USD (9)
夏普比率:
0.40
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
7.58%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
8 天
采收率:
12.49
长期交易:
71 (52.59%)
短期交易:
64 (47.41%)
利润因子:
3.06
预期回报:
2.40 USD
平均利润:
4.77 USD
平均损失:
-4.64 USD
最大连续失误:
3 (-9.99 USD)
最大连续亏损:
-25.96 USD (2)
每月增长:
22.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
25.96 USD (3.88%)
相对跌幅:
结余:
3.88% (25.96 USD)
净值:
19.61% (161.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|32
|AUDCAD
|27
|AUDUSD
|22
|NZDCAD
|22
|EURUSD
|18
|NZDUSD
|14
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|117
|AUDCAD
|46
|AUDUSD
|48
|NZDCAD
|33
|EURUSD
|37
|NZDUSD
|44
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|9.8K
|AUDCAD
|6.7K
|AUDUSD
|3.8K
|NZDCAD
|4.8K
|EURUSD
|5.1K
|NZDUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.30 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +64.34 USD
最大连续亏损: -9.99 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AxioryAsia-06Live
|0.00 × 51
|
TitanFX-06
|0.00 × 53
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 51
|
LCG-Live1
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 8
|
MaxiServices-Real
|0.00 × 48
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 5
|
Forexware-Live 7
|0.00 × 15
|
Varchev-Real
|0.00 × 9
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 3
|
VanfInternational-Primary
|0.00 × 1
|
GWFX-Live
|0.00 × 1
|
BIGBOSSHOLDINGSCL-LIVE4
|0.00 × 5
|
itexsys-Platform
|0.00 × 8
|
CFI1-Real
|0.00 × 119
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 16
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 74
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 1
|
Capital.com-Demo
|0.00 × 35
|
GOMarketsSVG-Real 3
|0.00 × 1
|
TiranForex-Live
|0.00 × 61
|
MTBank-LIVE-1
|0.00 × 54
|
AbsoluteProfitEX-Primary
|0.00 × 2
|
VTMarkets-Live 5
|0.00 × 14
|
PrimusMarkets-Live-2
|0.00 × 74
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
65%
0
0
USD
USD
824
USD
USD
13
100%
135
74%
100%
3.05
2.40
USD
USD
20%
1:500