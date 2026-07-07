Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real39 0.50 × 2 ICMarketsSC-MT5-6 3.50 × 16 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика