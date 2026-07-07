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Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|11
|NZDCAD
|10
|AUDNZD
|8
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|4
|EURCAD
|4
|NZDJPY
|3
|GBPCHF
|3
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|3
|CADJPY
|3
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|2
|EURJPY
|2
|USDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|2
|AUDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NZDUSD
|10
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|21
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|5
|NZDCHF
|-3
|CADCHF
|1
|EURCAD
|2
|NZDJPY
|1
|GBPCHF
|12
|EURAUD
|5
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|7
|EURJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDCHF
|0
|EURCHF
|-1
|AUDCAD
|1
|AUDJPY
|-1
|EURGBP
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NZDUSD
|1K
|NZDCAD
|1.3K
|AUDNZD
|143
|GBPCAD
|3K
|EURNZD
|855
|GBPJPY
|991
|NZDCHF
|-250
|CADCHF
|81
|EURCAD
|255
|NZDJPY
|211
|GBPCHF
|1K
|EURAUD
|818
|GBPAUD
|313
|CADJPY
|213
|GBPNZD
|433
|USDCHF
|600
|EURJPY
|154
|USDCAD
|137
|AUDCHF
|23
|EURCHF
|-21
|AUDCAD
|206
|AUDJPY
|-165
|EURGBP
|-49
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-6
|3.50 × 16
Представляем торговый сигнал HOLY GRAIL No1
Система разработана для извлечения оптимальной прибыли из рынка при соблюдении строгих стандартов торговли:
1. Стратегия и стиль торговли:
-
Метод: Краткосрочный скальпинг (Scalping), оптимизация внутридневной прибыли (в отдельных случаях сделки могут удерживаться в течение нескольких дней).
-
Исполнение: 100% ручная торговля (Manual Trading), основанная на опыте и рыночной интуиции; абсолютно никакого использования опасных сеточных советников или мартингейла (Martingale).
-
Проверка: Система была тщательно протестирована и стабильно работает на реальных (Live) счетах в течение длительного времени.
2. Целевая прибыль и управление рисками:
-
Целевая доходность: Ожидаемая прибыль от 15% до 150% в месяц (в зависимости от волатильности и рыночных трендов).
-
Строгий контроль рисков: 100% стратегий предусматривают установку четкого уровня Stop Loss (SL) для каждой сделки.
-
Защита аккаунта: Интегрированная система мониторинга на VPS 24/7. Программа автоматически закроет все активные позиции (общий стоп-лосс), если максимальная просадка по эквити (Equity Drawdown) достигнет 40%, чтобы защитить ваш капитал от неожиданных рыночных потрясений.
3. Поддержка и обсуждение:
-
Присоединяйтесь к нашему сообществу для обсуждения и получения обновлений в Telegram: https://t.me/+XfdGR2XhMpthNmM1
Желаем вам успешной торговли и стабильного пассивного дохода!
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USD