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Сигналы / MetaTrader 5 / HOLY GRAIL No1
Dinh Manh Vu

HOLY GRAIL No1

Dinh Manh Vu
Dinh Manh Vu

Dinh Manh Vu

1 тема 1 комментарий
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 16%
ICMarketsSC-MT5-6
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
86
Прибыльных трейдов:
55 (63.95%)
Убыточных трейдов:
31 (36.05%)
Лучший трейд:
7.64 USD
Худший трейд:
-3.16 USD
Общая прибыль:
113.93 USD (15 246 pips)
Общий убыток:
-32.04 USD (3 880 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (13.41 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.32 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.45
Торговая активность:
76.43%
Макс. загрузка депозита:
4.94%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
10.45
Длинных трейдов:
36 (41.86%)
Коротких трейдов:
50 (58.14%)
Профит фактор:
3.56
Мат. ожидание:
0.95 USD
Средняя прибыль:
2.07 USD
Средний убыток:
-1.03 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-7.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.84 USD (6)
Прирост в месяц:
13.16%
Алготрейдинг:
29%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.84 USD (1.35%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.35% (7.84 USD)
По эквити:
11.35% (65.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NZDUSD 11
NZDCAD 10
AUDNZD 8
GBPCAD 6
EURNZD 5
GBPJPY 4
NZDCHF 4
CADCHF 4
EURCAD 4
NZDJPY 3
GBPCHF 3
EURAUD 3
GBPAUD 3
CADJPY 3
GBPNZD 2
USDCHF 2
EURJPY 2
USDCAD 2
AUDCHF 2
EURCHF 2
AUDCAD 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NZDUSD 10
NZDCAD 9
AUDNZD 1
GBPCAD 21
EURNZD 5
GBPJPY 5
NZDCHF -3
CADCHF 1
EURCAD 2
NZDJPY 1
GBPCHF 12
EURAUD 5
GBPAUD 2
CADJPY 1
GBPNZD 2
USDCHF 7
EURJPY 1
USDCAD 1
AUDCHF 0
EURCHF -1
AUDCAD 1
AUDJPY -1
EURGBP -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NZDUSD 1K
NZDCAD 1.3K
AUDNZD 143
GBPCAD 3K
EURNZD 855
GBPJPY 991
NZDCHF -250
CADCHF 81
EURCAD 255
NZDJPY 211
GBPCHF 1K
EURAUD 818
GBPAUD 313
CADJPY 213
GBPNZD 433
USDCHF 600
EURJPY 154
USDCAD 137
AUDCHF 23
EURCHF -21
AUDCAD 206
AUDJPY -165
EURGBP -49
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +7.64 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +13.41 USD
Макс. убыток в серии: -7.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real7
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real39
0.50 × 2
ICMarketsSC-MT5-6
3.50 × 16
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Представляем торговый сигнал HOLY GRAIL No1

Система разработана для извлечения оптимальной прибыли из рынка при соблюдении строгих стандартов торговли:

1. Стратегия и стиль торговли:

  • Метод: Краткосрочный скальпинг (Scalping), оптимизация внутридневной прибыли (в отдельных случаях сделки могут удерживаться в течение нескольких дней).

  • Исполнение: 100% ручная торговля (Manual Trading), основанная на опыте и рыночной интуиции; абсолютно никакого использования опасных сеточных советников или мартингейла (Martingale).

  • Проверка: Система была тщательно протестирована и стабильно работает на реальных (Live) счетах в течение длительного времени.

2. Целевая прибыль и управление рисками:

  • Целевая доходность: Ожидаемая прибыль от 15% до 150% в месяц (в зависимости от волатильности и рыночных трендов).

  • Строгий контроль рисков: 100% стратегий предусматривают установку четкого уровня Stop Loss (SL) для каждой сделки.

  • Защита аккаунта: Интегрированная система мониторинга на VPS 24/7. Программа автоматически закроет все активные позиции (общий стоп-лосс), если максимальная просадка по эквити (Equity Drawdown) достигнет 40%, чтобы защитить ваш капитал от неожиданных рыночных потрясений.

3. Поддержка и обсуждение:

  • Присоединяйтесь к нашему сообществу для обсуждения и получения обновлений в Telegram: https://t.me/+XfdGR2XhMpthNmM1

Желаем вам успешной торговли и стабильного пассивного дохода!


Нет отзывов
2026.07.17 11:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 11:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 15:46
Share of trading days is too low
2026.07.07 15:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.07 07:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 07:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 05:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.07 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HOLY GRAIL No1
30 USD в месяц
16%
0
0
USD
582
USD
5
29%
86
63%
76%
3.55
0.95
USD
11%
1:500
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Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

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