- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
86
盈利交易:
55 (63.95%)
亏损交易:
31 (36.05%)
最好交易:
7.64 USD
最差交易:
-3.16 USD
毛利:
113.93 USD (15 246 pips)
毛利亏损:
-32.04 USD (3 880 pips)
最大连续赢利:
9 (13.41 USD)
最大连续盈利:
16.32 USD (5)
夏普比率:
0.45
交易活动:
77.45%
最大入金加载:
6.82%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
42
平均持有时间:
3 天
采收率:
10.45
长期交易:
36 (41.86%)
短期交易:
50 (58.14%)
利润因子:
3.56
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
2.07 USD
平均损失:
-1.03 USD
最大连续失误:
6 (-7.84 USD)
最大连续亏损:
-7.84 USD (6)
每月增长:
13.16%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.84 USD (1.35%)
相对跌幅:
结余:
1.35% (7.84 USD)
净值:
12.00% (69.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDUSD
|11
|NZDCAD
|10
|AUDNZD
|8
|GBPCAD
|6
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|4
|NZDCHF
|4
|CADCHF
|4
|EURCAD
|4
|NZDJPY
|3
|GBPCHF
|3
|EURAUD
|3
|GBPAUD
|3
|CADJPY
|3
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|2
|EURJPY
|2
|USDCAD
|2
|AUDCHF
|2
|EURCHF
|2
|AUDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDUSD
|10
|NZDCAD
|9
|AUDNZD
|1
|GBPCAD
|21
|EURNZD
|5
|GBPJPY
|5
|NZDCHF
|-3
|CADCHF
|1
|EURCAD
|2
|NZDJPY
|1
|GBPCHF
|12
|EURAUD
|5
|GBPAUD
|2
|CADJPY
|1
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|7
|EURJPY
|1
|USDCAD
|1
|AUDCHF
|0
|EURCHF
|-1
|AUDCAD
|1
|AUDJPY
|-1
|EURGBP
|-1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDUSD
|1K
|NZDCAD
|1.3K
|AUDNZD
|143
|GBPCAD
|3K
|EURNZD
|855
|GBPJPY
|991
|NZDCHF
|-250
|CADCHF
|81
|EURCAD
|255
|NZDJPY
|211
|GBPCHF
|1K
|EURAUD
|818
|GBPAUD
|313
|CADJPY
|213
|GBPNZD
|433
|USDCHF
|600
|EURJPY
|154
|USDCAD
|137
|AUDCHF
|23
|EURCHF
|-21
|AUDCAD
|206
|AUDJPY
|-165
|EURGBP
|-49
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.64 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +13.41 USD
最大连续亏损: -7.84 USD
HOLY GRAIL No1 交易信号介绍
本交易系统旨在严格的交易标准下，从市场中获取最佳利润：
1. 交易策略与风格：
-
交易方法： 短线刷单/头寸交易（Scalping），优化日内利润（在某些特定的市场情况下，持仓可能会延长至几天）。
-
操作方式： 100% 纯手工交易（Manual Trading），基于丰富的经验和敏锐的市场反应；坚决不滥用危险的网格（Grid）或马丁策略（Martingale）EA。
-
实盘验证： 本系统已通过严格测试，并在实盘（Live）账户上长期稳定运行。
2. 利润目标与风险管理：
-
目标利润： 预期月收益率为 15% – 150%（具体取决于市场的波动幅度和趋势）。
-
严格风险控制： 100% 的交易策略均针对每笔订单设置了明确的止损点（Stop Loss / SL）。
-
账户安全保护： 集成了 24/7 全天候 VPS 监控软件系统。若最大净值回撤（Equity Drawdown）达到 40%，系统将自动强平所有持仓（一键总止损），以确保资金安全，防止市场突发异常波动的风险。
3. 支持与交流：
-
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祝大家交易顺利，斩获稳定且可持续的被动收入！
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
16%
0
0
USD
USD
582
USD
USD
5
25%
86
63%
77%
3.55
0.95
USD
USD
12%
1:500