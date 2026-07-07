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Dinh Manh Vu

HOLY GRAIL No1

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ICMarketsSC-MT5-6
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86
盈利交易:
55 (63.95%)
亏损交易:
31 (36.05%)
最好交易:
7.64 USD
最差交易:
-3.16 USD
毛利:
113.93 USD (15 246 pips)
毛利亏损:
-32.04 USD (3 880 pips)
最大连续赢利:
9 (13.41 USD)
最大连续盈利:
16.32 USD (5)
夏普比率:
0.45
交易活动:
77.45%
最大入金加载:
6.82%
最近交易:
38 几分钟前
每周交易:
42
平均持有时间:
3 天
采收率:
10.45
长期交易:
36 (41.86%)
短期交易:
50 (58.14%)
利润因子:
3.56
预期回报:
0.95 USD
平均利润:
2.07 USD
平均损失:
-1.03 USD
最大连续失误:
6 (-7.84 USD)
最大连续亏损:
-7.84 USD (6)
每月增长:
13.16%
算法交易:
25%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.84 USD (1.35%)
相对跌幅:
结余:
1.35% (7.84 USD)
净值:
12.00% (69.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDUSD 11
NZDCAD 10
AUDNZD 8
GBPCAD 6
EURNZD 5
GBPJPY 4
NZDCHF 4
CADCHF 4
EURCAD 4
NZDJPY 3
GBPCHF 3
EURAUD 3
GBPAUD 3
CADJPY 3
GBPNZD 2
USDCHF 2
EURJPY 2
USDCAD 2
AUDCHF 2
EURCHF 2
AUDCAD 1
AUDJPY 1
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDUSD 10
NZDCAD 9
AUDNZD 1
GBPCAD 21
EURNZD 5
GBPJPY 5
NZDCHF -3
CADCHF 1
EURCAD 2
NZDJPY 1
GBPCHF 12
EURAUD 5
GBPAUD 2
CADJPY 1
GBPNZD 2
USDCHF 7
EURJPY 1
USDCAD 1
AUDCHF 0
EURCHF -1
AUDCAD 1
AUDJPY -1
EURGBP -1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDUSD 1K
NZDCAD 1.3K
AUDNZD 143
GBPCAD 3K
EURNZD 855
GBPJPY 991
NZDCHF -250
CADCHF 81
EURCAD 255
NZDJPY 211
GBPCHF 1K
EURAUD 818
GBPAUD 313
CADJPY 213
GBPNZD 433
USDCHF 600
EURJPY 154
USDCAD 137
AUDCHF 23
EURCHF -21
AUDCAD 206
AUDJPY -165
EURGBP -49
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
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最好交易: +7.64 USD
最差交易: -3 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +13.41 USD
最大连续亏损: -7.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
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ICMarketsSC-MT5-2
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FusionMarkets-Live
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Exness-MT5Real39
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ICMarketsSC-MT5-6
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HOLY GRAIL No1 交易信号介绍

本交易系统旨在严格的交易标准下，从市场中获取最佳利润：

1. 交易策略与风格：

  • 交易方法： 短线刷单/头寸交易（Scalping），优化日内利润（在某些特定的市场情况下，持仓可能会延长至几天）。

  • 操作方式： 100% 纯手工交易（Manual Trading），基于丰富的经验和敏锐的市场反应；坚决不滥用危险的网格（Grid）或马丁策略（Martingale）EA。

  • 实盘验证： 本系统已通过严格测试，并在实盘（Live）账户上长期稳定运行。

2. 利润目标与风险管理：

  • 目标利润： 预期月收益率为 15% – 150%（具体取决于市场的波动幅度和趋势）。

  • 严格风险控制： 100% 的交易策略均针对每笔订单设置了明确的止损点（Stop Loss / SL）。

  • 账户安全保护： 集成了 24/7 全天候 VPS 监控软件系统。若最大净值回撤（Equity Drawdown）达到 40%，系统将自动强平所有持仓（一键总止损），以确保资金安全，防止市场突发异常波动的风险。

3. 支持与交流：

祝大家交易顺利，斩获稳定且可持续的被动收入！


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2026.07.17 11:27
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.10 12:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.10 11:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 15:46
Share of trading days is too low
2026.07.07 15:46
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.07 07:43
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 07:43
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 05:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.07 05:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 05:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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交易
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HOLY GRAIL No1
每月30 USD
16%
0
0
USD
582
USD
5
25%
86
63%
77%
3.55
0.95
USD
12%
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