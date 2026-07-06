- Прирост
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- Просадка
Всего трейдов:
528
Прибыльных трейдов:
327 (61.93%)
Убыточных трейдов:
201 (38.07%)
Лучший трейд:
844.99 USD
Худший трейд:
-4 778.59 USD
Общая прибыль:
15 848.38 USD (394 323 pips)
Общий убыток:
-22 287.30 USD (435 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (742.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 204.36 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
49.80%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
221
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
333 (63.07%)
Коротких трейдов:
195 (36.93%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-12.19 USD
Средняя прибыль:
48.47 USD
Средний убыток:
-110.88 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-876.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 778.59 USD (1)
Прирост в месяц:
-6.93%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10 391.92 USD
Максимальная:
11 205.55 USD (11.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.12% (11 207.95 USD)
По эквити:
5.02% (4 771.01 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|298
|USDJPY
|56
|NDX
|39
|GBPUSD
|30
|USDCAD
|22
|EURUSD
|22
|EURGBP
|21
|WS30
|10
|AUDCAD
|9
|NZDCAD
|8
|GBPCAD
|7
|EURAUD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-8.5K
|USDJPY
|835
|NDX
|-484
|GBPUSD
|26
|USDCAD
|408
|EURUSD
|112
|EURGBP
|-126
|WS30
|252
|AUDCAD
|467
|NZDCAD
|167
|GBPCAD
|173
|EURAUD
|239
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-41K
|USDJPY
|7.2K
|NDX
|-17K
|GBPUSD
|-3.7K
|USDCAD
|3.4K
|EURUSD
|4.9K
|EURGBP
|-1.2K
|WS30
|512
|AUDCAD
|2.1K
|NZDCAD
|788
|GBPCAD
|791
|EURAUD
|1.2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +844.99 USD
Худший трейд: -4 779 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +742.72 USD
Макс. убыток в серии: -876.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 14
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Darwinex-Live
|0.30 × 4467
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 179
|
FXOpen-MT5
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 413
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
USD
94K
USD
USD
6
98%
528
61%
100%
0.71
-12.19
USD
USD
11%
1:200