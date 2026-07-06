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Сигналы / MetaTrader 5 / TCFX Avengers
Henry Budi Kusuma

TCFX Avengers

Henry Budi Kusuma
Henry Budi Kusuma

Henry Budi Kusuma

0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 -6%
Darwinex-Live
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
528
Прибыльных трейдов:
327 (61.93%)
Убыточных трейдов:
201 (38.07%)
Лучший трейд:
844.99 USD
Худший трейд:
-4 778.59 USD
Общая прибыль:
15 848.38 USD (394 323 pips)
Общий убыток:
-22 287.30 USD (435 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (742.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 204.36 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
49.80%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
221
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
333 (63.07%)
Коротких трейдов:
195 (36.93%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-12.19 USD
Средняя прибыль:
48.47 USD
Средний убыток:
-110.88 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-876.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 778.59 USD (1)
Прирост в месяц:
-6.93%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10 391.92 USD
Максимальная:
11 205.55 USD (11.12%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.12% (11 207.95 USD)
По эквити:
5.02% (4 771.01 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 298
USDJPY 56
NDX 39
GBPUSD 30
USDCAD 22
EURUSD 22
EURGBP 21
WS30 10
AUDCAD 9
NZDCAD 8
GBPCAD 7
EURAUD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -8.5K
USDJPY 835
NDX -484
GBPUSD 26
USDCAD 408
EURUSD 112
EURGBP -126
WS30 252
AUDCAD 467
NZDCAD 167
GBPCAD 173
EURAUD 239
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -41K
USDJPY 7.2K
NDX -17K
GBPUSD -3.7K
USDCAD 3.4K
EURUSD 4.9K
EURGBP -1.2K
WS30 512
AUDCAD 2.1K
NZDCAD 788
GBPCAD 791
EURAUD 1.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +844.99 USD
Худший трейд: -4 779 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +742.72 USD
Макс. убыток в серии: -876.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 6
Exness-MT5Real
0.00 × 3
OneRoyal-Server
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 14
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.19 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.23 × 13
Darwinex-Live
0.30 × 4467
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.64 × 179
FXOpen-MT5
0.75 × 4
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
ForexTimeFXTM-Live01
0.94 × 17
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.06 × 413
ICMarketsSC-MT5
1.18 × 22
TickmillUK-Live
1.25 × 4
FPMarketsLLC-Live
1.50 × 46
Exness-MT5Real31
1.83 × 6
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.00 × 4
SMCapitalMarkets-Live2
2.00 × 1
еще 26...
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Нет отзывов
2026.07.09 23:45
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.07 19:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 07:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.07 06:43
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.07 01:39
Share of trading days is too low
2026.07.07 01:39
Share of days for 80% of trades is too low
2026.07.07 01:39
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.07 00:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 00:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.07 00:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2026.07.07 00:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.07 00:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TCFX Avengers
30 USD в месяц
-6%
0
0
USD
94K
USD
6
98%
528
61%
100%
0.71
-12.19
USD
11%
1:200
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