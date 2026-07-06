- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
608
盈利交易:
365 (60.03%)
亏损交易:
243 (39.97%)
最好交易:
844.99 USD
最差交易:
-4 778.59 USD
毛利:
16 860.65 USD (438 403 pips)
毛利亏损:
-26 908.71 USD (547 655 pips)
最大连续赢利:
23 (742.72 USD)
最大连续盈利:
1 204.36 USD (12)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
49.80%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
197
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.90
长期交易:
382 (62.83%)
短期交易:
226 (37.17%)
利润因子:
0.63
预期回报:
-16.53 USD
平均利润:
46.19 USD
平均损失:
-110.74 USD
最大连续失误:
12 (-876.90 USD)
最大连续亏损:
-4 778.59 USD (1)
每月增长:
-10.12%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
10 391.92 USD
最大值:
11 205.55 USD (11.12%)
相对跌幅:
结余:
11.12% (11 207.95 USD)
净值:
5.02% (4 771.01 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|360
|USDJPY
|62
|NDX
|44
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|24
|USDCAD
|22
|EURGBP
|21
|WS30
|10
|AUDCAD
|10
|NZDCAD
|9
|GBPCAD
|8
|EURAUD
|6
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-12K
|USDJPY
|857
|NDX
|-423
|GBPUSD
|29
|EURUSD
|116
|USDCAD
|408
|EURGBP
|-126
|WS30
|252
|AUDCAD
|482
|NZDCAD
|206
|GBPCAD
|196
|EURAUD
|239
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-112K
|USDJPY
|7.6K
|NDX
|-14K
|GBPUSD
|-3.7K
|EURUSD
|5.3K
|USDCAD
|3.4K
|EURGBP
|-1.2K
|WS30
|512
|AUDCAD
|2.2K
|NZDCAD
|970
|GBPCAD
|901
|EURAUD
|1.2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +844.99 USD
最差交易: -4 779 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +742.72 USD
最大连续亏损: -876.90 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 14
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.23 × 13
|
Darwinex-Live
|0.30 × 4467
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.64 × 179
|
FXOpen-MT5
|0.75 × 4
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.94 × 17
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.06 × 413
|
ICMarketsSC-MT5
|1.18 × 22
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
FPMarketsLLC-Live
|1.50 × 46
|
Exness-MT5Real31
|1.83 × 6
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.00 × 4
|
SMCapitalMarkets-Live2
|2.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-10%
0
0
USD
USD
90K
USD
USD
6
98%
608
60%
100%
0.62
-16.53
USD
USD
11%
1:200