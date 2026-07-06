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Сигналы / MetaTrader 4 / MYSS aggressive
Marcelo Diniz Da Cunha

MYSS aggressive

Marcelo Diniz Da Cunha
Marcelo Diniz Da Cunha

Marcelo Diniz Da Cunha

Mdiniz
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 22%
Tickmill-Live10
1:500
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
54
Прибыльных трейдов:
27 (50.00%)
Убыточных трейдов:
27 (50.00%)
Лучший трейд:
1.67 USD
Худший трейд:
-1.08 USD
Общая прибыль:
40.67 USD (4 235 pips)
Общий убыток:
-27.22 USD (2 545 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (9.02 USD)
Макс. прибыль в серии:
9.02 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
25.56%
Макс. загрузка депозита:
3.39%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.02
Длинных трейдов:
17 (31.48%)
Коротких трейдов:
37 (68.52%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
1.51 USD
Средний убыток:
-1.01 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-6.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-6.13 USD (6)
Прирост в месяц:
6.28%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
6.66 USD (8.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.92% (6.66 USD)
По эквити:
1.34% (0.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 54
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 13
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.7K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.67 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +9.02 USD
Макс. убыток в серии: -6.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 2
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 1
RoboForex-Pro-6
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
SwitchMarkets-Real
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
BroctagonPrimeMarkets-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
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ICMarkets-Live10
0.00 × 1
FxPro.com-Real05
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.17 × 41
Tickmill-Live04
0.24 × 17
Tickmill-Live09
0.24 × 72
FusionMarkets-Live
0.38 × 21
Tickmill-Live08
0.39 × 28
Axi-US07-Live
0.40 × 5
Tickmill-Live10
0.48 × 249
XMGlobal-Real 41
0.50 × 10
еще 96...
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Uma estratégia de perfil agressivo, desenvolvida para investidores que valorizam objetividade e gestão de exposição.

100% das operações com Take Profit e Stop Loss definidos.

Baixo capital inicial para acompanhamento.

A estratégia opera com parâmetros previamente definidos, reduzindo a interferência emocional e mantendo uma execução disciplinada das operações.

Assine por 30 USD mensais e acompanhe a estratégia diretamente em sua conta.

⚠️ A negociação de ativos financeiros envolve riscos. Resultados anteriores não representam garantia de desempenho futuro.


Нет отзывов
2026.07.24 07:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.06 22:37
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.06 22:37
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MYSS aggressive
30 USD в месяц
22%
0
0
USD
73
USD
6
100%
54
50%
26%
1.49
0.25
USD
9%
1:500
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