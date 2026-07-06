- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|EURUSD
|54
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|13
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live10" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.24 × 17
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.39 × 28
|
Axi-US07-Live
|0.40 × 5
|
Tickmill-Live10
|0.48 × 249
|
XMGlobal-Real 41
|0.50 × 10
Uma estratégia de perfil agressivo, desenvolvida para investidores que valorizam objetividade e gestão de exposição.
✅ 100% das operações com Take Profit e Stop Loss definidos.
✅ Baixo capital inicial para acompanhamento.
A estratégia opera com parâmetros previamente definidos, reduzindo a interferência emocional e mantendo uma execução disciplinada das operações.
Assine por 30 USD mensais e acompanhe a estratégia diretamente em sua conta.
⚠️ A negociação de ativos financeiros envolve riscos. Resultados anteriores não representam garantia de desempenho futuro.
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