- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
55
盈利交易:
28 (50.90%)
亏损交易:
27 (49.09%)
最好交易:
1.67 USD
最差交易:
-1.08 USD
毛利:
42.16 USD (4 389 pips)
毛利亏损:
-27.22 USD (2 545 pips)
最大连续赢利:
6 (9.02 USD)
最大连续盈利:
9.02 USD (6)
夏普比率:
0.23
交易活动:
24.12%
最大入金加载:
3.39%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.24
长期交易:
17 (30.91%)
短期交易:
38 (69.09%)
利润因子:
1.55
预期回报:
0.27 USD
平均利润:
1.51 USD
平均损失:
-1.01 USD
最大连续失误:
6 (-6.13 USD)
最大连续亏损:
-6.13 USD (6)
每月增长:
3.22%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
6.66 USD (8.92%)
相对跌幅:
结余:
8.92% (6.66 USD)
净值:
1.34% (0.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|55
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|15
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.8K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1.67 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +9.02 USD
最大连续亏损: -6.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 2
|
FPMarketsLLC-Live2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-6
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
BroctagonPrimeMarkets-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 4
|
FBS-Real-10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real05
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.17 × 41
|
Tickmill-Live04
|0.24 × 17
|
Tickmill-Live09
|0.24 × 72
|
FusionMarkets-Live
|0.38 × 21
|
Tickmill-Live08
|0.39 × 28
|
Axi-US07-Live
|0.40 × 5
|
Tickmill-Live10
|0.48 × 249
|
XMGlobal-Real 41
|0.50 × 10
Uma estratégia de perfil agressivo, desenvolvida para investidores que valorizam objetividade e gestão de exposição.
✅ 100% das operações com Take Profit e Stop Loss definidos.
✅ Baixo capital inicial para acompanhamento.
A estratégia opera com parâmetros previamente definidos, reduzindo a interferência emocional e mantendo uma execução disciplinada das operações.
Assine por 30 USD mensais e acompanhe a estratégia diretamente em sua conta.
⚠️ A negociação de ativos financeiros envolve riscos. Resultados anteriores não representam garantia de desempenho futuro.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
25%
0
0
USD
USD
75
USD
USD
7
100%
55
50%
24%
1.54
0.27
USD
USD
9%
1:500