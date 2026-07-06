- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
107 (80.45%)
Убыточных трейдов:
26 (19.55%)
Лучший трейд:
4.00 USD
Худший трейд:
-5.00 USD
Общая прибыль:
80.98 USD (659 720 pips)
Общий убыток:
-79.06 USD (546 890 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (13.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.56 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
9.56%
Макс. загрузка депозита:
4.06%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
72 (54.14%)
Коротких трейдов:
61 (45.86%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-3.04 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-15.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.44 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.62 USD
Максимальная:
26.85 USD (12.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.79% (25.18 USD)
По эквити:
2.03% (4.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|105
|ETHUSD
|18
|USTEC
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|11
|ETHUSD
|-15
|USTEC
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|105K
|ETHUSD
|-4.8K
|USTEC
|12K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4.00 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +13.24 USD
Макс. убыток в серии: -15.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live
|0.00 × 213
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 20
|
Exness-MT5Real8
|0.71 × 316
|
Exness-MT5Real11
|2.24 × 75
|
Exness-MT5Real15
|20.95 × 1323
Signal created to track the performance of the BREAKOUT SCALP PRO EA
Doumload EA: CLICK HERE
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
USD
422
USD
USD
6
100%
133
80%
10%
1.02
0.01
USD
USD
12%
1:200