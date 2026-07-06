Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 Tickmill-Live 0.00 × 213 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 20 Exness-MT5Real8 0.71 × 316 Exness-MT5Real11 2.24 × 75 Exness-MT5Real15 20.95 × 1323 Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика