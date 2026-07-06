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Сигналы / MetaTrader 5 / Breakout Scalp Pro
Cesar Napoleon Guio Martinez

Breakout Scalp Pro

Cesar Napoleon Guio Martinez
Cesar Napoleon Guio Martinez

Cesar Napoleon Guio Martinez

4.1 (7)
MQL5 EA developer. Automation of trading strategies, order management, and system optimization.
6 продуктов 1 сигнал 5 комментариев
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 1%
Exness-MT5Real11
1:200
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
133
Прибыльных трейдов:
107 (80.45%)
Убыточных трейдов:
26 (19.55%)
Лучший трейд:
4.00 USD
Худший трейд:
-5.00 USD
Общая прибыль:
80.98 USD (659 720 pips)
Общий убыток:
-79.06 USD (546 890 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (13.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
13.56 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
9.56%
Макс. загрузка депозита:
4.06%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
54 минуты
Фактор восстановления:
0.07
Длинных трейдов:
72 (54.14%)
Коротких трейдов:
61 (45.86%)
Профит фактор:
1.02
Мат. ожидание:
0.01 USD
Средняя прибыль:
0.76 USD
Средний убыток:
-3.04 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-15.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-15.44 USD (5)
Прирост в месяц:
-1.32%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
11.62 USD
Максимальная:
26.85 USD (12.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.79% (25.18 USD)
По эквити:
2.03% (4.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 105
ETHUSD 18
USTEC 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 11
ETHUSD -15
USTEC 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 105K
ETHUSD -4.8K
USTEC 12K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4.00 USD
Худший трейд: -5 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +13.24 USD
Макс. убыток в серии: -15.44 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 213
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 20
Exness-MT5Real8
0.71 × 316
Exness-MT5Real11
2.24 × 75
Exness-MT5Real15
20.95 × 1323
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Signal created to track the performance of the BREAKOUT SCALP PRO EA

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Нет отзывов
2026.08.10 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 07:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 08:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.08 07:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.07 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 02:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 17:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.06 17:33
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.06 17:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.06 17:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Breakout Scalp Pro
30 USD в месяц
1%
0
0
USD
422
USD
6
100%
133
80%
10%
1.02
0.01
USD
12%
1:200
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