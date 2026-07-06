- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
149
盈利交易:
121 (81.20%)
亏损交易:
28 (18.79%)
最好交易:
4.00 USD
最差交易:
-5.00 USD
毛利:
87.99 USD (680 497 pips)
毛利亏损:
-87.52 USD (548 813 pips)
最大连续赢利:
20 (13.24 USD)
最大连续盈利:
13.56 USD (13)
夏普比率:
0.01
交易活动:
10.69%
最大入金加载:
4.06%
最近交易:
20 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
0.02
长期交易:
81 (54.36%)
短期交易:
68 (45.64%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
0.73 USD
平均损失:
-3.13 USD
最大连续失误:
5 (-15.44 USD)
最大连续亏损:
-15.44 USD (5)
每月增长:
2.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.62 USD
最大值:
26.85 USD (12.05%)
相对跌幅:
结余:
11.79% (25.18 USD)
净值:
2.03% (4.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|110
|ETHUSD
|23
|USTEC
|16
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|12
|ETHUSD
|-22
|USTEC
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|117K
|ETHUSD
|-6.2K
|USTEC
|21K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4.00 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +13.24 USD
最大连续亏损: -15.44 USD
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赢%
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PF
预期回报
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每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
421
USD
USD
6
100%
149
81%
11%
1.00
0.00
USD
USD
12%
1:200