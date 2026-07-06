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Cesar Napoleon Guio Martinez

Breakout Scalp Pro

Cesar Napoleon Guio Martinez
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4.1 (7)
MQL5 EA developer. Automation of trading strategies, order management, and system optimization.
6 产品 1 信号 5 评论
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可靠性
6
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增长自 2026 1%
Exness-MT5Real11
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交易:
149
盈利交易:
121 (81.20%)
亏损交易:
28 (18.79%)
最好交易:
4.00 USD
最差交易:
-5.00 USD
毛利:
87.99 USD (680 497 pips)
毛利亏损:
-87.52 USD (548 813 pips)
最大连续赢利:
20 (13.24 USD)
最大连续盈利:
13.56 USD (13)
夏普比率:
0.01
交易活动:
10.69%
最大入金加载:
4.06%
最近交易:
20 几分钟前
每周交易:
46
平均持有时间:
52 分钟
采收率:
0.02
长期交易:
81 (54.36%)
短期交易:
68 (45.64%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.00 USD
平均利润:
0.73 USD
平均损失:
-3.13 USD
最大连续失误:
5 (-15.44 USD)
最大连续亏损:
-15.44 USD (5)
每月增长:
2.60%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
11.62 USD
最大值:
26.85 USD (12.05%)
相对跌幅:
结余:
11.79% (25.18 USD)
净值:
2.03% (4.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 110
ETHUSD 23
USTEC 16
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 12
ETHUSD -22
USTEC 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 117K
ETHUSD -6.2K
USTEC 21K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
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最好交易: +4.00 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +13.24 USD
最大连续亏损: -15.44 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
Tickmill-Live
0.00 × 213
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 20
Exness-MT5Real8
0.71 × 316
Exness-MT5Real11
2.24 × 75
Exness-MT5Real15
20.95 × 1323
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Signal created to track the performance of the BREAKOUT SCALP PRO EA

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2026.08.10 13:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2026.08.05 07:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.30 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.29 06:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.28 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.24 08:33
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.13 01:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.07.08 07:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.07 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.07 02:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.07.06 17:33
High risk of negative slippage when copying deals
2026.07.06 17:33
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2026.07.06 17:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.07.06 17:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
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