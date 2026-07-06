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Всего трейдов:
431
Прибыльных трейдов:
216 (50.11%)
Убыточных трейдов:
215 (49.88%)
Лучший трейд:
580.05 USD
Худший трейд:
-696.35 USD
Общая прибыль:
8 689.83 USD (184 556 pips)
Общий убыток:
-4 667.30 USD (68 924 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (350.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 537.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.26%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
95
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.43
Длинных трейдов:
220 (51.04%)
Коротких трейдов:
211 (48.96%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
9.33 USD
Средняя прибыль:
40.23 USD
Средний убыток:
-21.71 USD
Макс. серия проигрышей:
67 (-350.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-796.73 USD (3)
Прирост в месяц:
4.87%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 509.13 USD
Максимальная:
1 655.78 USD (1.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.65% (1 655.78 USD)
По эквити:
2.46% (2 509.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.v1
|86
|EURCHF.v
|68
|GBPUSD.v
|44
|CADCHF.v
|43
|EURAUD.v
|38
|USDJPY.v
|33
|EURUSD.v
|33
|USDCHF.v
|18
|USDCAD.v
|16
|EURGBP.v
|14
|AUDCHF.v
|10
|XAGUSD.v1
|10
|EURJPY.v
|2
|AUDJPY.v
|2
|NZDCHF.v
|2
|GBPCHF.v
|2
|GBPJPY.v
|2
|CHFJPY.v
|2
|AUDUSD.v
|1
|AUDNZD.v
|1
|NZDJPY.v
|1
|EURNZD.v
|1
|GBPCAD.v
|1
|CADJPY.v
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.v1
|947
|EURCHF.v
|-325
|GBPUSD.v
|550
|CADCHF.v
|-1.6K
|EURAUD.v
|129
|USDJPY.v
|1.1K
|EURUSD.v
|32
|USDCHF.v
|65
|USDCAD.v
|-147
|EURGBP.v
|64
|AUDCHF.v
|174
|XAGUSD.v1
|1.7K
|EURJPY.v
|202
|AUDJPY.v
|145
|NZDCHF.v
|-145
|GBPCHF.v
|-173
|GBPJPY.v
|780
|CHFJPY.v
|165
|AUDUSD.v
|8
|AUDNZD.v
|-72
|NZDJPY.v
|173
|EURNZD.v
|7
|GBPCAD.v
|65
|CADJPY.v
|131
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.v1
|75K
|EURCHF.v
|-1.5K
|GBPUSD.v
|1.2K
|CADCHF.v
|-273
|EURAUD.v
|970
|USDJPY.v
|18K
|EURUSD.v
|804
|USDCHF.v
|259
|USDCAD.v
|1K
|EURGBP.v
|346
|AUDCHF.v
|652
|XAGUSD.v1
|5.8K
|EURJPY.v
|2.2K
|AUDJPY.v
|1.5K
|NZDCHF.v
|-689
|GBPCHF.v
|-820
|GBPJPY.v
|7.3K
|CHFJPY.v
|1.5K
|AUDUSD.v
|132
|AUDNZD.v
|-713
|NZDJPY.v
|1.6K
|EURNZD.v
|69
|GBPCAD.v
|534
|CADJPY.v
|1.2K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +580.05 USD
Худший трейд: -696 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +350.77 USD
Макс. убыток в серии: -350.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeTwentyFour7-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
104K
USD
USD
6
93%
431
50%
100%
1.86
9.33
USD
USD
2%
1:100