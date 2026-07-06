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Сигналы / MetaTrader 5 / Eicho
Suresh Patil

Eicho

Suresh Patil
Suresh Patil

Suresh Patil

1 (1)
4 сигнала
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2026 4%
TradeTwentyFour7-Server
1:100
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  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
431
Прибыльных трейдов:
216 (50.11%)
Убыточных трейдов:
215 (49.88%)
Лучший трейд:
580.05 USD
Худший трейд:
-696.35 USD
Общая прибыль:
8 689.83 USD (184 556 pips)
Общий убыток:
-4 667.30 USD (68 924 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (350.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 537.74 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
17.26%
Последний трейд:
11 минут
Трейдов в неделю:
95
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.43
Длинных трейдов:
220 (51.04%)
Коротких трейдов:
211 (48.96%)
Профит фактор:
1.86
Мат. ожидание:
9.33 USD
Средняя прибыль:
40.23 USD
Средний убыток:
-21.71 USD
Макс. серия проигрышей:
67 (-350.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-796.73 USD (3)
Прирост в месяц:
4.87%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 509.13 USD
Максимальная:
1 655.78 USD (1.65%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.65% (1 655.78 USD)
По эквити:
2.46% (2 509.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.v1 86
EURCHF.v 68
GBPUSD.v 44
CADCHF.v 43
EURAUD.v 38
USDJPY.v 33
EURUSD.v 33
USDCHF.v 18
USDCAD.v 16
EURGBP.v 14
AUDCHF.v 10
XAGUSD.v1 10
EURJPY.v 2
AUDJPY.v 2
NZDCHF.v 2
GBPCHF.v 2
GBPJPY.v 2
CHFJPY.v 2
AUDUSD.v 1
AUDNZD.v 1
NZDJPY.v 1
EURNZD.v 1
GBPCAD.v 1
CADJPY.v 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.v1 947
EURCHF.v -325
GBPUSD.v 550
CADCHF.v -1.6K
EURAUD.v 129
USDJPY.v 1.1K
EURUSD.v 32
USDCHF.v 65
USDCAD.v -147
EURGBP.v 64
AUDCHF.v 174
XAGUSD.v1 1.7K
EURJPY.v 202
AUDJPY.v 145
NZDCHF.v -145
GBPCHF.v -173
GBPJPY.v 780
CHFJPY.v 165
AUDUSD.v 8
AUDNZD.v -72
NZDJPY.v 173
EURNZD.v 7
GBPCAD.v 65
CADJPY.v 131
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.v1 75K
EURCHF.v -1.5K
GBPUSD.v 1.2K
CADCHF.v -273
EURAUD.v 970
USDJPY.v 18K
EURUSD.v 804
USDCHF.v 259
USDCAD.v 1K
EURGBP.v 346
AUDCHF.v 652
XAGUSD.v1 5.8K
EURJPY.v 2.2K
AUDJPY.v 1.5K
NZDCHF.v -689
GBPCHF.v -820
GBPJPY.v 7.3K
CHFJPY.v 1.5K
AUDUSD.v 132
AUDNZD.v -713
NZDJPY.v 1.6K
EURNZD.v 69
GBPCAD.v 534
CADJPY.v 1.2K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +580.05 USD
Худший трейд: -696 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +350.77 USD
Макс. убыток в серии: -350.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeTwentyFour7-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.08.11 01:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 18:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 18:43
No swaps are charged on the signal account
2026.07.06 19:35
Share of trading days is too low
2026.07.06 14:31
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.11% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
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Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Eicho
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
104K
USD
6
93%
431
50%
100%
1.86
9.33
USD
2%
1:100
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