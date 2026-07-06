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Signals / MetaTrader 5 / Eicho
Suresh Patil

Eicho

Suresh Patil
Suresh Patil

Suresh Patil

1 (1)
4 signals
0 reviews
Reliability
6 weeks
0 / 0 USD
Copy for 30 USD per month
growth since 2026 3%
TradeTwentyFour7-Server
1:100
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  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
408
Profit Trades:
196 (48.03%)
Loss Trades:
212 (51.96%)
Best trade:
580.05 USD
Worst trade:
-696.35 USD
Gross Profit:
7 341.86 USD (166 077 pips)
Gross Loss:
-4 642.21 USD (67 316 pips)
Maximum consecutive wins:
13 (350.77 USD)
Maximal consecutive profit:
1 537.74 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
17.26%
Latest trade:
13 hours ago
Trades per week:
82
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
1.63
Long Trades:
198 (48.53%)
Short Trades:
210 (51.47%)
Profit Factor:
1.58
Expected Payoff:
6.62 USD
Average Profit:
37.46 USD
Average Loss:
-21.90 USD
Maximum consecutive losses:
67 (-350.86 USD)
Maximal consecutive loss:
-796.73 USD (3)
Monthly growth:
3.57%
Algo trading:
93%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 509.13 USD
Maximal:
1 655.78 USD (1.65%)
Relative drawdown:
By Balance:
1.65% (1 655.78 USD)
By Equity:
2.46% (2 509.60 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD.v1 78
EURCHF.v 68
GBPUSD.v 44
CADCHF.v 43
EURAUD.v 38
USDJPY.v 31
EURUSD.v 30
USDCHF.v 17
USDCAD.v 16
EURGBP.v 14
AUDCHF.v 10
XAGUSD.v1 7
NZDCHF.v 2
GBPCHF.v 2
AUDUSD.v 1
EURJPY.v 1
AUDJPY.v 1
AUDNZD.v 1
NZDJPY.v 1
EURNZD.v 1
GBPCAD.v 1
GBPJPY.v 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.v1 872
EURCHF.v -325
GBPUSD.v 550
CADCHF.v -1.6K
EURAUD.v 129
USDJPY.v 1K
EURUSD.v 28
USDCHF.v 60
USDCAD.v -147
EURGBP.v 64
AUDCHF.v 174
XAGUSD.v1 1.3K
NZDCHF.v -145
GBPCHF.v -173
AUDUSD.v 8
EURJPY.v 47
AUDJPY.v 42
AUDNZD.v -72
NZDJPY.v 173
EURNZD.v 7
GBPCAD.v 65
GBPJPY.v 574
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.v1 67K
EURCHF.v -1.5K
GBPUSD.v 1.2K
CADCHF.v -273
EURAUD.v 970
USDJPY.v 17K
EURUSD.v 697
USDCHF.v 115
USDCAD.v 1K
EURGBP.v 346
AUDCHF.v 652
XAGUSD.v1 4.5K
NZDCHF.v -689
GBPCHF.v -820
AUDUSD.v 132
EURJPY.v 757
AUDJPY.v 554
AUDNZD.v -713
NZDJPY.v 1.6K
EURNZD.v 69
GBPCAD.v 534
GBPJPY.v 5.3K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +580.05 USD
Worst trade: -696 USD
Maximum consecutive wins: 5
Maximum consecutive losses: 3
Maximal consecutive profit: +350.77 USD
Maximal consecutive loss: -350.86 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "TradeTwentyFour7-Server" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

No data

No reviews
2026.08.07 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2026.07.31 18:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.09 18:43
No swaps are charged on the signal account
2026.07.06 19:35
Share of trading days is too low
2026.07.06 14:31
Trading operations on the account were performed for only 3 days. This comprises 11.11% of days out of the 27 days of the signal's entire lifetime.
2026.07.06 14:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
Eicho
30 USD per month
3%
0
0
USD
103K
USD
6
93%
408
48%
100%
1.58
6.62
USD
2%
1:100
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.